Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Смузи с бананом и протеином
Смузи с бананом и протеином
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:21

Всего 50 граммов порошка перед сном — и тело начинает тратить калории само

Исследование: 48 г казеина на ночь повышают расход энергии у спортсменов

Совет выпить протеиновый коктейль перед сном звучит на тренировках почти так же часто, как напоминание про растяжку. Фитнес-тренеры рекомендуют это своим клиентам, не всегда задумываясь о том, что стоит за такими словами. Но что говорит наука?

Что известно о спортивном протеине

К 2022 году взгляд на спортпит серьёзно изменился. Учёные всё чаще подчёркивают: протеин не является ни обязательным условием для похудения, ни панацеей для роста мышц. Однако одно исключение всё же есть — казеиновый протеин может слегка ускорять метаболизм в состоянии покоя.

Интересно, что разговоры о протеине всё чаще сравнивают с дискуссиями о сахаре и рафинированных углеводах. Сегодня исследователи предупреждают: и чрезмерное употребление белковых добавок может иметь свои последствия.

Что мешает точным выводам

Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезы, нужны масштабные клинические исследования с участием сотен людей. Но такие работы требуют огромных вложений. И пока производители спортивного питания не горят желанием финансировать подобные проекты, чётких ответов от науки ждать не приходится.

Как на самом деле сгорает жир

Главное правило похудения остаётся прежним: организм начинает расходовать жировые запасы при дефиците калорий и регулярной физической активности.

Сывороточный протеин на ночь, как показывают исследования, не снижает чувство голода утром и не меняет уровень расхода энергии. Иными словами, похудеть от него не получится.

Казеиновый протеин — отдельная история. В дозе около 50 граммов перед сном он способен ускорить метаболизм примерно на 5%.

Белок и рацион: сколько нужно?

В 1990–2000-х диеты с жёстким ограничением жиров породили целую волну обезжиренных продуктов, в которых жиры заменялись быстрыми углеводами. Сегодня их место заняли высокобелковые диеты.

Современный подход более осторожен: высокожировые и низкоуглеводные схемы питания лучше удерживают чувство насыщения, чем питание с повышенным содержанием белка. Но в любом случае ключевым фактором остаётся дефицит калорий.

Сложности изучения белка

Организм устроен так, что углеводы в конечном итоге превращаются в глюкозу, а вот аминокислоты из белков требуют особого набора ферментов для переваривания. Поэтому влияние высокобелковых диет сложно оценить однозначно.

Важно и накопительное действие: так же, как сахар не вызывает диабет за неделю, протеин не принесёт ощутимого вреда при краткосрочном приёме. Но в долгосрочной перспективе его влияние остаётся предметом обсуждения.

Казеин и научные данные

Одно из редких исследований показало: употребление 48 граммов казеинового протеина перед сном увеличивает расход калорий на 4-8% в течение следующего дня. В эксперименте участвовали девять женщин с нормальной массой тела, регулярно занимающихся спортом. Их рацион составлял 1400-1600 ккал, из которых половина приходилась на углеводы, около 20% — на белки и до 40% — на жиры.

Учёные подчёркивают: речь шла не о похудении как таковом, а о влиянии на обмен веществ у людей, уже ведущих активный образ жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Чарльз Поликуин популяризировал German Volume Training в Северной Америке в 1990-х сегодня в 0:50

10×10, после которых спортзал превращается в поле боя

Немецкая система объёмных тренировок обещает быстрый рост мышц и проверку характера. Но подходит ли она каждому и стоит ли включать её в программу?

Читать полностью » Эллиптический тренажёр эффективнее ходьбы для похудения — данные врачей сегодня в 0:10

Кардио без боли: почему эллипсоид вытесняет беговую дорожку

Эллиптический тренажёр помогает худеть и укреплять сердце без нагрузки на суставы. Но есть нюансы, которые важно учитывать для максимального эффекта.

Читать полностью » Тренер Кэти Пирсон объяснила, чем полезна кор-тренировка Меган Ти Сталлион вчера в 23:15

Рэп-звезда превращает фитнес в мастер-класс по силе и выносливости

Тренировка Megan Thee Stallion показывает три главных правила для прокачки кора: разнообразие движений, умные модификации и обязательный кулдаун.

Читать полностью » Физиотерапевты назвали упражнение Сидячая четвёрка простым способом снять зажатость бёдер вчера в 22:08

Одно упражнение против боли, вызванной часами сидения

Простая растяжка прямо в кресле поможет снять напряжение в бёдрах и ягодицах. Отлично подходит для офиса, самолёта или долгих Zoom-звонков.

Читать полностью » Физиологи рассказали, чем опасны занятия фитнесом при 40 градусах сегодня в 21:03

Жаркий зал против холодного разума: мифы о горячих тренировках

Популярность горячих тренировок растёт, но стоит ли считать их эффективнее обычных? Эксперты объясняют, почему пот и жара не равны результату.

Читать полностью » Инструкторы назвали 7 распространённых ошибок на занятиях пилатесом вчера в 20:04

Спешка против точности: что убивает смысл пилатеса

Инструкторы пилатеса назвали главные ошибки, которые мешают извлечь максимум пользы из практики. Узнайте, чего точно не стоит делать в студии.

Читать полностью » Дефицит гликогена снижает выносливость при тренировках — клинический физиолог Ричард Пенг вчера в 19:50

Когда мышцы внезапно отказывают: что на самом деле крадёт энергию во время тренировки

Почему даже любители фитнеса сталкиваются с "пустыми батарейками" во время тренировок и как правильно подготовить тело к нагрузкам.

Читать полностью » Учёные рассказали, как вечерние тренировки влияют на сон и циркадные ритмы вчера в 19:30

Поздняя тренировка сбивает биоритмы: чем опасен вечерний пресс

Лучшее время для упражнений на пресс зависит не только от привычек, но и от состояния позвоночника и биоритмов. Важно выбрать правильный момент.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Пилатес полезен для всех категорий людей — заявила инструктор Джессика Маршалл
Красота и здоровье

Терапевт Якимова: 100 граммов свежей капусты содержат до 70% нормы витамина С
Садоводство

Борьба с медведкой: народные и химические средства, которые реально помогают
ДФО

Внезапная смерть школьника в Чугуевке: почему подросток скончался на уроке
Питомцы

Дисплазия тазобедренного сустава у золотистых ретриверов: симптомы и лечение
Авто и мото

"Автостат": эксплуатация Haval Jolion стоит 35 тыс. рублей в месяц
Наука и технологии

Магнитные микророботы на основе сперматозоидов протестированы в модели матки — исследование Университета Твенте
Еда

Тарталетки с красной рыбой и сыром готовятся за 30 минут по рецепту поваров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet