iPhone 11 Pro Max
© commons.wikimedia.org by David Stewart is licensed under CC BY 2.0
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:53

Ночные фото на iPhone могут измениться навсегда — Apple готовит настоящий прорыв

Apple тестирует ИИ-алгоритм DarkDiff для улучшения ночной съёмки — 9to5Mac

Ночная съёмка давно стала одной из ключевых зон конкуренции среди производителей смартфонов, и Apple, судя по всему, готовит новый технологический подход. Компания экспериментирует с искусственным интеллектом, который должен улучшить качество фотографий при слабом освещении без характерных потерь деталей. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Алгоритм DarkDiff и его особенности

Одним из центральных проектов Apple в области вычислительной фотографии стала нейросеть DarkDiff. Она предназначена для подавления цифровых шумов на ночных снимках при одновременном сохранении мелких деталей. В отличие от классических алгоритмов постобработки, система не работает с уже готовым изображением.

DarkDiff вмешивается в процесс ещё на этапе формирования кадра, анализируя шумные участки во время сохранения снимка. Такой подход, по замыслу разработчиков, позволяет избежать агрессивного сглаживания и сохранить более естественную структуру изображения. В основе алгоритма лежит открытая модель Stable Diffusion V2-1, адаптированная под задачи мобильной фотографии.

Ограничения экспериментальной технологии

На текущем этапе разработка находится в ранней экспериментальной фазе. По данным 9to5Mac, алгоритм остаётся слишком ресурсоёмким для постоянной фоновой работы на мобильных устройствах, что делает его внедрение в современные iPhone преждевременным.

Кроме того, система пока допускает ошибки при обработке текстов. В частности, DarkDiff некорректно интерпретирует нелатинские символы на вывесках и надписях, что может приводить к визуальным искажениям и артефактам на итоговых изображениях. Эти проблемы указывают на необходимость дальнейшей доработки модели.

Параллельные разработки Apple

Одновременно с экспериментами в области нейросетей Apple ведёт закрытые работы над собственным CMOS-сенсором со встроенным аналоговым шумоподавлением. По информации издания, такой сенсор уже проходит тестирование и рассматривается как основа для будущих поколений iPhone.

