© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:09

Свежий воздух или стресс для организма: чем опасен сон при распахнутых окнах

Журнал Noise & Health сообщил о прямой связи ночного шума с заболеваниями сердца

Многие предпочитают оставлять окно спальни открытым на ночь ради свежего воздуха, однако специалисты предупреждают — это не всегда полезно для здоровья.

Ученые из Университета Иоганна Гутенберга в Майнце установили прямую зависимость между ночным шумом и выбросом гормонов стресса. По данным исследования, при повышенном уровне кортизола со временем возрастает риск повышенного холестерина, гипертонии и перегрузки сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает издание Focus.

Даже при закрытых окнах в квартиры и дома в городах проникают уличные звуки — шум машин, мотоциклов или разговоров на улице. Если же окно оставить открытым, поток раздражающих факторов усиливается. Организм реагирует автоматически: учащается сердцебиение, подскакивает давление, сон становится поверхностным и беспокойным. При этом человек может даже не проснуться, но его тело всё равно фиксирует "опасность".

Ученые напомнили, что подобная реакция связана с наследием прошлого: когда-то звуки ночью помогали человеку вовремя заметить угрозу, будь то хищники или иные опасности. Сегодня этот древний механизм продолжает работать, вызывая скрытое чувство тревоги даже у тех, кто уверен, что хорошо отдохнул.

Журнал Noise & Health в своем отчете подтверждает: ночной шум напрямую повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно остро это проявляется в городах, где тишина практически недостижима. Эксперты отмечают, что даже кратковременные всплески громких звуков — например, хлопок дверью автомобиля или шумная компания под окнами — способны негативно повлиять на качество сна.

Тем, кто не готов полностью отказываться от притока свежего воздуха, специалисты рекомендуют проветривать спальню ранним утром или непосредственно перед сном. В качестве альтернативы можно использовать очиститель воздуха или бесшумный вентилятор, который обеспечит комфортную температуру в помещении без риска ночных шумовых перегрузок.

