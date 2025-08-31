Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
малыш в роддоме
малыш в роддоме
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:09

Боли роста у детей: когда пора бежать к врачу, а когда поможет теплая ванна

Детские боли роста: как распознать, облегчить и когда обратиться за помощью

Ночные боли у детей — частая причина тревоги родителей. Обычно они проявляются в области бедер, голеней или под коленями, чаще вечером или ночью. Ребёнок может проснуться от дискомфорта, но к утру неприятные ощущения полностью проходят.

Почему возникают боли роста

Наиболее распространённая теория связывает эти ощущения с быстрым удлинением костей. Мышцы и сухожилия не всегда успевают за этим процессом, что и вызывает натяжение связочного аппарата и характерную боль без видимых внешних изменений.

Такие боли никогда не сопровождаются повышением температуры, слабостью или потерей аппетита. Днём ребёнок остаётся активным и не испытывает ограничений в движении.

Когда стоит насторожиться

Постоянная боль в одном суставе или кости — повод для обязательного обращения к врачу. Односторонние ощущения требуют особого внимания.

К тревожным признакам также относятся:
• покраснение и припухлость;
• местное повышение температуры кожи;
• ограничение подвижности конечности или хромота;
• боль при опоре на ногу;
• системные проявления — сыпь, потеря веса, продолжительное недомогание.

Подобные симптомы могут свидетельствовать о воспалительных процессах, ревматологических или даже онкологических заболеваниях, поэтому медлить с визитом к врачу нельзя.

Как облегчить состояние ребёнка

При типичных болях роста помогают простые меры: мягкий массаж, лёгкие поглаживания, тёплая ванна или грелка. Иногда педиатр может назначить разовый приём обезболивающего в возрастной дозировке, но использовать лекарства без необходимости не стоит.

Роль родителей

Самое важное — психологическая поддержка. Нужно объяснить ребёнку, что такие боли связаны с ростом и не опасны. Спокойное отношение родителей снижает уровень тревожности и облегчает перенос дискомфорта.

Профилактика и наблюдение

Регулярные осмотры у педиатра помогают вовремя отличить безобидные боли роста от серьёзных патологий. Врач сможет назначить обследование, если обнаружит настораживающие признаки.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru