Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:01

Секрет дальнобойщиков: что делать, если встречная фара ослепляет

Как правильно настроить фары автомобиля для ночной езды — рекомендации МВД

Езда в темноте — это не просто риск, а настоящая проверка на внимательность. Множество водителей, не осознавая опасности, допускают ошибки, которые могут привести к серьезным последствиям. В интервью инспектор ГАИ поделился распространенными ошибками, которые стоит избегать, чтобы не стать участником ДТП.

Стиль вождения

Одной из главных проблем является агрессивный стиль вождения. Ночью важно быть особенно осторожным и внимательным. Многие водители продолжают вести себя так же, как и днем, забывая, что в темноте на реакцию требуется больше времени. Кроме того, другие автомобили могут быть не так заметны, что увеличивает вероятность аварии.

Важным аспектом безопасной езды является хороший обзор. Рекомендуется избегать тонировки передних стекол и поддерживать лобовое стекло в чистоте. Это позволит избежать неприятностей, таких как попадание в яму, что особенно актуально для российских дорог, где неровности встречаются повсеместно.

Соблюдение дистанции

На трассе в темное время суток соблюдение дистанции становится критически важным. Это особенно касается большегрузных автомобилей, от которых лучше держаться на расстоянии. В темноте можно не заметить выступающие предметы, что может привести к повреждению автомобиля и, как следствие, к ДТП.

Современные автомобили оснащены яркими фарами, которые могут ослеплять водителей. Чтобы избежать этого, лучше сосредоточить внимание на правой линии разметки, отделяющей обочину. Это поможет не только избежать ослепления, но и не съехать с дороги. Также можно двигаться в колонне за большегрузом, чтобы снизить риск.

Важность отдыха

Не стоит забывать и о необходимости отдыхать во время ночной поездки. Усталость и потеря концентрации могут привести к печальным последствиям. Рекомендуется делать остановки каждые 1-2 часа и выходить на свежий воздух, чтобы восстановить силы.

