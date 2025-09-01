Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ромашковый чай
© freepik.com is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:10

Сон и красота в одной чашке: какой напиток превращает ночь в салон ухода

Врачи: напитки с ромашкой, куркумой и вишней ускоряют обновление кожи во сне

Перед сном важно не только правильно подобрать уходовую косметику, но и подумать о том, чем наполнить чашку. Напитки, выпитые вечером, напрямую влияют на то, как кожа будет выглядеть утром. Ведь ночью организм запускает процессы восстановления, а значит, ему нужны ресурсы для обновления клеток и синтеза коллагена.

Почему вечерний напиток имеет значение

Когда человек засыпает, уровень кортизола снижается, клетки начинают активнее делиться, а кожа восстанавливает защитный барьер. Если в организме не хватает питательных веществ, результат утром заметен сразу — тусклый цвет лица, отёчность, сухость. Именно поэтому полезные напитки перед сном помогают усилить естественные процессы и дают коже дополнительное питание изнутри.

Напиток №1: ромашковый чай с лимоном и мёдом

Обычный травяной настой способен работать как настоящий ночной эликсир красоты. Ромашка содержит антиоксиданты, которые уменьшают воспаления и способствуют регенерации тканей. Мёд обогащает напиток аминокислотами и витаминами, а лимон даёт организму витамин С — главный помощник в выработке коллагена.

  • Эффект: уменьшаются покраснения, кожа становится мягче, а процессы обновления запускаются активнее.
  • Рецепт: на 200 мл горячей воды заварите пакетик ромашки, добавьте чайную ложку мёда и немного лимонного сока. Важно не класть лимон в кипяток — витамин С разрушается при высокой температуре.

Напиток №2: "золотое молоко" с куркумой

Тёплое миндальное молоко с куркумой и корицей давно называют природным антивозрастным коктейлем. Куркума обладает мощным противовоспалительным действием и ускоряет восстановление кожи. Миндальное молоко богато витамином Е, который защищает клетки от старения. Корица же улучшает микроциркуляцию, обеспечивая кожу кислородом.

  • Эффект: ровный тон лица, лёгкое сияние и повышение упругости.
  • Рецепт: стакан миндального молока слегка подогреть, добавить половину чайной ложки куркумы и щепотку корицы. По желанию можно положить немного мёда. Такой напиток можно пить ежедневно.

Напиток №3: морс или компот из вишни

Вишня — настоящий источник мелатонина, отвечающего за глубокий сон и полноценное восстановление кожи. Кроме того, ягоды содержат антоцианы, которые укрепляют капилляры и уменьшают воспаления. Регулярное употребление вишнёвого морса улучшает тон лица и помогает сократить мелкие морщины.

  • Эффект: уменьшение отёков, ровный цвет кожи и её заметное обновление.
  • Рецепт: горсть вишни отварить в 500 мл воды без сахара. После остывания можно добавить немного мёда. Альтернатива — натуральный вишнёвый сок без добавок.

Чего лучше избегать вечером

Чтобы напитки работали на пользу, стоит исключить то, что мешает восстановлению кожи. Кофе возбуждает нервную систему и ухудшает сон, алкоголь обезвоживает и провоцирует отёки, а сладкая газировка добавляет пустые калории и мешает регенерации.

Как усилить эффект

Чтобы вечерние напитки проявили максимум пользы, лучше ужинать лёгкой пищей и поддерживать водный баланс в течение дня. Дополнительный плюс даст ночной крем или маска, а также сон в прохладной комнате — при 18-20 градусах кожа восстанавливается активнее.

