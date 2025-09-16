Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бессонница
Бессонница
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:04

Три ночи — и снова не спится: что на самом деле стоит за этим ритуалом

Психологи: ночные пробуждения в 3 часа связаны с фазами сна и стрессом

Просыпаться среди ночи в одно и то же время — ситуация, знакомая многим. Особенно часто люди отмечают внезапные пробуждения около трёх часов утра. На первый взгляд это кажется случайностью, но если явление повторяется регулярно, оно начинает настораживать. Психология видит в этом свои объяснения, а духовные традиции — свои. Попробуем рассмотреть обе стороны, чтобы понять, что на самом деле может скрываться за "ночным сигналом".

Почему это происходит: взгляд психологии

С точки зрения физиологии, ночные пробуждения — часть естественных колебаний сна. Наш организм подчиняется циркадным ритмам: периоды глубокой фазы сменяются более лёгкими. Именно в такие промежутки мы наиболее уязвимы для воздействия факторов, мешающих отдыху.

К сбоям могут приводить:

  • нерегулярный график сна и бодрствования;
  • ночные смены на работе или частые перелёты;
  • повышенный уровень стресса;
  • употребление кофеина, алкоголя или тяжёлой пищи на ночь;
  • температура и влажность в комнате, яркий свет или посторонние шумы.

Когда организм находится в лёгкой фазе сна, малейший дискомфорт способен "разбудить" мозг. Поэтому у многих людей именно около трёх часов возникает ощущение внезапного пробуждения.

Другая точка зрения: духовные традиции

Мистические учения трактуют ночные пробуждения по-своему. Считается, что время между 3:00 и 4:00 особенно чувствительно к энергетическим колебаниям. В эти минуты грань между подсознанием и сознанием тоньше, чем днём.

Некоторые культуры называют этот период "часом души". Считается, что в это время на поверхность выходят переживания и чувства, которые мы отталкиваем в течение дня. А другие интерпретации утверждают: если вы регулярно открываете глаза в один и тот же час, это может быть приглашение прислушаться к внутреннему голосу или даже знаковый "сигнал" от вселенной.

Сравнение подходов

Подход Объяснение На что обратить внимание
Психология Циклы сна, стресс, кофеин, факторы среды Регулярность отдыха, режим дня, условия в спальне
Духовные традиции Время энергетической чувствительности, "час души" Самоанализ, работа с эмоциями, внимание к интуиции

FAQ

Как выбрать правильный способ справляться с ночными пробуждениями?
Ориентируйтесь на своё состояние: если проблемы связаны со стрессом и образом жизни — помогут психологические приёмы. Если хочется самопознания — подойдут духовные практики.

Сколько стоит помощь специалиста по сну?
Цена зависит от региона и уровня клиники. Консультация сомнолога может стоить от 2000 до 6000 рублей.

Что лучше: таблетки для сна или натуральные средства?
При лёгкой бессоннице чаще помогают натуральные чаи, мелатонин или техники расслабления. Медикаменты назначает только врач при серьёзных нарушениях.

Мифы и правда

  • Миф: просыпаться в три ночи — знак мистического воздействия.
    Правда: чаще это связано с циклом сна или стрессом.

  • Миф: если ночью проснулся — сна больше не будет.
    Правда: лёгкие техники расслабления помогают снова уснуть.

  • Миф: алкоголь помогает уснуть крепче.
    Правда: он нарушает глубину сна и провоцирует ночные пробуждения.

Сон и психология

Сон — это не только отдых, но и отражение психоэмоционального состояния. Чем выше уровень тревожности, тем выше вероятность внезапных пробуждений. Психологи советуют практиковать "гигиену сна": исключать гаджеты перед сном, ограничивать стимуляторы, создавать привычный ритуал отхода ко сну.

Три интересных факта

  1. В древнем Китае считалось, что каждый орган имеет своё время активности. С 1 до 3 часов "работает" печень, а с 3 до 5 — лёгкие.

  2. По статистике, у людей, работающих в ночные смены, риск бессонницы выше в три раза.

  3. Согласно исследованиям, 20 минут медитации вечером снижают вероятность ночных пробуждений почти на треть.

Исторический контекст

В Средние века люди часто спали двумя "отрезками". Первая часть сна длилась около четырёх часов, затем следовал период бодрствования, а потом — вторая часть сна. В это время молились, читали или занимались делами. Современные пробуждения в три часа могут быть "эхом" этой исторической привычки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Семена чиа содержат в 2 раза больше кальция, чем лён сегодня в 17:21

Храните неправильно — и суперфуд превращается в яд: главные ошибки с семенами чиа и льна

Два суперфуда, которые борются за место на вашей кухне. Узнайте, чем отличаются чиа и лен, и какой продукт подойдёт именно вам.

Читать полностью » Невролог Судхир Кумар: раннее питание с 8:00 до 16:00 даёт больше метаболических преимуществ сегодня в 17:06

Пропуск завтрака или ужина: какой выбор тайно меняет метаболизм

Исследование показало: пропуск ужина в рамках схемы 16:8 может значительно улучшить здоровье. Узнайте, какие еще аспекты важны для вас!

Читать полностью » Генетика и гормоны признаны главными причинами возрастной алопеции у мужчин и женщин сегодня в 16:05

Витамины, которые реально работают при выпадении волос: список без лишних обещаний

Волосы с возрастом меняются, но есть способы сохранить их красоту и здоровье. Узнайте, что реально помогает, а что лишь миф.

Читать полностью » Нутрициолог Юлия Шарапова: дефицит железа приводит к выпадению волос и тусклости кожи сегодня в 16:03

Волосы ломаются, кожа сохнет: чаще всего виновата тарелка, а не погода

Узнайте, какие 5 ключевых продуктов подарят вашей коже и волосам здоровье и сияние. Правильное питание — залог красоты. Откройте для себя секреты здоровья.

Читать полностью » Невролог Пётр Соков: первые признаки проблем с позвоночником проявляются тянущей болью сегодня в 15:59

Боль в спине умеет молчать годами: когда "тянущее чувство" становится приговором для позвоночника

Боль в спине может сигнализировать о серьёзных проблемах. Невролог Пётр Соков делится важной информацией и простым тестом на здоровье позвоночника.

Читать полностью » ВОЗ: жёсткие диеты приводят к возврату веса, сбалансированное питание эффективнее сегодня в 15:32

Худеют не те, кто меньше ест: неожиданный секрет долгосрочного результата

Быстрые диеты редко работают надолго. Узнайте, как простые шаги и баланс помогут сбросить вес без жёстких ограничений и вернуть контроль над привычками.

Читать полностью » История спасения: как обычный ремень предотвратил смертельное кровотечение сегодня в 14:37

Не держите это на кухне: простой предмет, который может спасти жизнь при травме

Как правильно действовать при ожогах, переломах и кровотечениях? Эксперты раскрывают алгоритмы первой помощи, которые спасают жизни. Избегайте опасных ошибок!

Читать полностью » Врач Лысенко напомнила, что прививку от гриппа лучше делать в начале сезона сегодня в 14:16

Вакцина от гриппа есть, но времени мало: почему прививаться нужно сейчас

В Москве для вакцинации от гриппа в основном доступны отечественные четырёхкомпонентные вакцины. Врачи объяснили, почему это оптимальный выбор.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Зелёный лук и сельдерей легко отрастают из кухонных остатков дома
Спорт и фитнес

Как выполнять рывок и наклон с гирей без риска для спины — рекомендации специалистов
Красота и здоровье

Тренды верхней одежды осень 2025: кожаные куртки, тренчи и драп
Садоводство

Специалисты объяснили, почему навоз нельзя использовать под чеснок осенью
Авто и мото

Volkswagen сосредоточит производство доступных электромобилей в Испании к 2026 году
Спорт и фитнес

Врачи предупредили: ходьба 12–3–30 может вызвать нагрузку на суставы и поясницу
Наука

Исследователи определили сезонные причины падений при Паркинсоне у пожилых людей
Культура и шоу-бизнес

Умер основатель фестиваля независимого кино "Сандэнс" Роберт Редфорд
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet