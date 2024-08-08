СМИ стало известно, для чего протестующим в Нигерии российские флаги

В Нигерии продолжаются массовые акции протеста, которые нередко перерастают в беспорядки. На улицах нескольких городов были замечены демонстранты с флагами России, однако посольство РФ заявило о непричастности Москвы к этим событиям.
С 1 августа в Нигерии не утихают протесты, инициированные движением "Take It Back", которое объявило десятидневную кампанию под девизом #EndBadGovernanceInNigeria, целью которой является борьба с неэффективным управлением страной. Основную массу протестующих составляют молодые люди, требующие от властей снижения стоимости жизни, улучшения управления государственными финансами и повышения уровня безопасности.
Экономические трудности стали главным катализатором протестов. После периода стабильного экономического роста, который наблюдался с 2000 по 2014 год, Нигерия столкнулась с замедлением экономики, увеличением бюджетного дефицита из-за падения добычи нефти и последствий COVID-19.
Монетарная политика привела к инфляции, достигшей 31,7% к февралю 2024 года. Президент Тинубу, вступив в должность в 2023 году, начал реформы, включающие отмену части субсидий на топливо, объединение валютных рынков и установление рыночного курса обмена валюты, а также ужесточение финансовой политики.
По данным Amnesty International, к 7 августа в столкновениях между протестующими и полицией погибли как минимум 21 человек.
На шестой день протестов мировые СМИ обратили внимание на российские флаги среди протестующих, особенно в северных штатах Нигерии. Согласно Reuters, такие символы были замечены в Борно, Кадуне, Кано и Кацине, где участники акций выражали поддержку идее военного переворота. Один из протестующих, Лаваль Кодо из Кано, объяснил использование российской символики недовольством текущим правительством и восприятием России как страны, поддерживающей развитие Африки.
Фото: From Wikimedia Commons/ Kaizenify (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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