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истребители
истребители
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:17

Нигерия готовит перемены в небе: в ВВС раскрыли планы обновления на ближайшие годы

ВВС Нигерии представили планы обновления авиапарка на ближайшие годы. Документ опубликован к первой годовщине вступления в должность начальника штаба ВВС маршала авиации Сандея Анеке. В нем перечислены новые самолеты и вертолеты, а также беспилотники из Китая и Турции. Сроков поставок документ не называет, зато список ожидаемой техники расписан подробно.

Крупнейшей закупкой станут 24 легких боевых самолета Leonardo M-346FA. В июле нигерийские специалисты приняли первые три машины на заводе в Венегоно (Италия). Там же 13 техников ВВС Нигерии учатся обслуживать новые самолеты.

Транспортные самолеты и модернизация

План предусматривает получение трех тактических транспортных самолетов Airbus C295. О намерении Абуджи купить три средних транспортных самолета сообщалось еще в марте. Модернизируют и имеющуюся технику: шесть учебно-боевых L-39ZA прошли обновление авионики в Чехии, а транспортный C-130H отправлен на плановое техобслуживание в Португалию.

Кроме того, в строй вернули морской патрульный самолет ATR 42 с бортовым номером NAF930. До недавнего времени у Нигерии было лишь два таких самолета, но второй, NAF931, разбился — погибли 25 пассажиров и девять членов экипажа. Возвращение NAF930, по всей видимости, связано именно с этой катастрофой.

Вертолеты и беспилотники

Нигерия подтвердила планы получить 12 ударных вертолетов AH-1Z Viper. На заводе Bell в Амарилло уже началась сборка первой машины. Кроме того, ВВС закупят шесть турецких ударных вертолетов T129 ATAK — это вдвое больше, чем есть сейчас.

В сентябре ВВС получили пять многоцелевых вертолетов — три Leonardo AW109 и два Airbus Helicopters H125. Позднее ожидаются еще семь AW109 и один H225.

Что касается беспилотников, Абуджа намерена купить 12 двухдвигательных турецких Baykar Aksungur и два китайских разведывательно-ударных CASC CH-4D.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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