Республика Нигер сообщила о незамедлительном прекращении дипотношений с Украиной по причине предположительной агрессивности столицы и крупнейшего города Украины против Мали. Об этом информировал арабоязычный новостной телеканал Al Arabiya представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман.

В обращении Амада Абдрамана сказано, что с учётом серьёзности происходящего и признанной и предположительной причастности Украины к агрессивности к государству в Западной Африке, высший орган, осуществляющий исполнительную власть государства Нигер, который придерживается такого же мнения, что и малийское правительство, и граждане Мали, принимает решение о незамедлительном прекращении официальных отношений между Республикой Нигер и Украиной. Кроме того, в африканском государстве считают необходимым обратиться в постоянно действующий орган Организации Объединённых Наций СБ ООН с просьбой принять решение в отношении агрессивности Украины и её спонсоров.

Помимо этого, Республика Нигер настоятельно попросила другие государства противодействовать принятому Украиной решению выступить за защиту терроризма в глобальном контексте, в котором не обращается внимание на крайнюю нужду борьбы с данным злом.

Фото: commons. wikimedia. org / Vincent van Zeijst (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)