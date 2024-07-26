Центральный банк России совместно с Министерством финансов ведут переговоры с партнерами по БРИКС о создании единой платежной системы для стран-участниц объединения. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.
Руководитель ЦБ подчеркнула сложность данного проекта и необходимость длительного времени для его осмысления и реализации. Набиуллина отметила, что в настоящее время ведется активное обсуждение инициативы, параллельно с которым рассматриваются альтернативные способы развития расчетов между странами-участницами БРИКС.
Ранее Министерство финансов РФ анонсировало подготовку совместного с ЦБ доклада по данному вопросу. Ожидается, что результатом этой работы станет ряд практических инициатив, среди которых может быть создание платформы BRICS Bridge.
С начала 2024 года Россия приняла на себя председательство в БРИКС. Этот год ознаменовался расширением организации: к пяти изначальным участникам (России, Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР) присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Российское председательство в БРИКС проходит под лозунгом укрепления многосторонности для обеспечения справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего лидерства Россия планирует организовать более 200 мероприятий различной направленности — от политических и экономических до общественных.
Создание единой платежной системы БРИКС может стать важным шагом в укреплении экономического сотрудничества между странами-участницами и способствовать снижению зависимости от западных финансовых систем. Однако, как отметила Набиуллина, реализация этого амбициозного проекта потребует значительных усилий и времени.
Фото: commons.wikimedia.org Администрация Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International.)
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