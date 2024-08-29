Без ограничений: Нидерланды заявили, что не препятствуют любому использованию F-16 Украиной

Командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм в интервью телеканалу NOS заявил, что Амстердам не будет устанавливать ограничения на применение истребителей F-16, переданных Украине, в воздушном пространстве Российской Федерации.
По словам Эйхельсхейма, единственным условием является соблюдение норм международного гуманитарного права, регулирующего ведение боевых действий.
Таким образом, Нидерланды фактически дали Киеву зеленый свет на использование F-16 для нанесения ударов по целям на территории России.
Фото: www. dodmedia. osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)
Боррель инициировал обсуждение санкций против израильских министров
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Кассовые сборы кинотеатров этим летом стали рекордными за три года
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