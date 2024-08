Командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм в интервью телеканалу NOS заявил, что Амстердам не будет устанавливать ограничения на применение истребителей F-16, переданных Украине, в воздушном пространстве Российской Федерации.

По словам Эйхельсхейма, единственным условием является соблюдение норм международного гуманитарного права, регулирующего ведение боевых действий.

Таким образом, Нидерланды фактически дали Киеву зеленый свет на использование F-16 для нанесения ударов по целям на территории России.

