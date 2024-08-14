Харрис заявила, что она собирается дистанцироваться от непопулярных решений Байдена

Вице-президент США и кандидат на пост президента Камала Харрис стремится дистанцироваться от действующего главы государства Джо Байдена по ряду вопросов, в которых его решения оказались непопулярными. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на информацию, полученную от её советников.

По словам источников, Харрис намерена отмежеваться от Байдена в тех областях, где его позиции вызывают критику. Одним из главных направлений является борьба с инфляцией, где она планирует предложить более понятные и актуальные решения, отличающиеся от подходов действующего президента. Также она стремится дистанцироваться от взглядов Байдена на демократию и другие аспекты, которые, по её мнению, устарели.

Axios подчёркивает, что Харрис желает предстать перед избирателями как демократ нового типа, отличающаяся от Байдена. В её окружении считают, что она стремится стать символом перемен в предвыборной кампании.

Кроме того, Харрис уверена, что может формировать свой имидж перед избирателями без опасений, что её обвинят в изменении позиции, поскольку, по её мнению, электорат мало знает о ней. Сообщается, что она планирует отказаться от некоторых ранее поддерживаемых более либеральных идей, ссылаясь на то, что годы работы в Белом доме повлияли на её мировоззрение.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа в качестве своего кандидата. Камала Харрис намерена представлять Демократическую партию, однако ей ещё предстоит получить официальную номинацию на предстоящей партийной конвенции в Чикаго.

Фото: From Wikimedia Commons/ Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)