Сигареты и тревожность: неожиданный эффект для нервной системы

Курение влияет не только на здоровье лёгких, но и напрямую сказывается на производительности труда, предупреждает врач общей практики Елена Павлова. По её словам, никотин ухудшает работу мозга, снижает выносливость и способность сосредотачиваться на задачах.

Как курение влияет на мозг

ухудшается кровоснабжение головного мозга — снижается концентрация внимания и скорость обработки информации;

нервная система быстрее истощается, что приводит к снижению когнитивных функций;

никотин нарушает выработку дофамина — гормона мотивации, поэтому курильщикам сложнее удерживать фокус на работе.

"Без курения они не могут себя собрать. Это приводит к тому, что нервная система быстрее изнашивается, и вместе с ней снижаются когнитивные способности и концентрация внимания", — отметила Павлова.

Снижается физическая выносливость

Из-за никотина в организм поступает меньше кислорода, что ухудшает:

работоспособность;

выносливость;

способность активно работать в течение дня.

Повышается тревожность

По словам специалиста, курение усиливает тревожность и раздражительность, что дополнительно снижает эффективность и влияет на способность к обучению.