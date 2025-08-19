Сигареты и тревожность: неожиданный эффект для нервной системы
Курение влияет не только на здоровье лёгких, но и напрямую сказывается на производительности труда, предупреждает врач общей практики Елена Павлова. По её словам, никотин ухудшает работу мозга, снижает выносливость и способность сосредотачиваться на задачах.
Как курение влияет на мозг
ухудшается кровоснабжение головного мозга — снижается концентрация внимания и скорость обработки информации;
нервная система быстрее истощается, что приводит к снижению когнитивных функций;
никотин нарушает выработку дофамина — гормона мотивации, поэтому курильщикам сложнее удерживать фокус на работе.
"Без курения они не могут себя собрать. Это приводит к тому, что нервная система быстрее изнашивается, и вместе с ней снижаются когнитивные способности и концентрация внимания", — отметила Павлова.
Снижается физическая выносливость
Из-за никотина в организм поступает меньше кислорода, что ухудшает:
- работоспособность;
- выносливость;
- способность активно работать в течение дня.
Повышается тревожность
По словам специалиста, курение усиливает тревожность и раздражительность, что дополнительно снижает эффективность и влияет на способность к обучению.
"Курение повышает тревожность и раздражительность, что отражается на работе мозга и обучении", — добавила Павлова.
