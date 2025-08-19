Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сигареты
Сигареты
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:14

Сигареты и тревожность: неожиданный эффект для нервной системы

Врач Елена Павлова: курение снижает концентрацию и работоспособность

Курение влияет не только на здоровье лёгких, но и напрямую сказывается на производительности труда, предупреждает врач общей практики Елена Павлова. По её словам, никотин ухудшает работу мозга, снижает выносливость и способность сосредотачиваться на задачах.

Как курение влияет на мозг

ухудшается кровоснабжение головного мозга — снижается концентрация внимания и скорость обработки информации;
нервная система быстрее истощается, что приводит к снижению когнитивных функций;
никотин нарушает выработку дофамина — гормона мотивации, поэтому курильщикам сложнее удерживать фокус на работе.

"Без курения они не могут себя собрать. Это приводит к тому, что нервная система быстрее изнашивается, и вместе с ней снижаются когнитивные способности и концентрация внимания", — отметила Павлова.

Снижается физическая выносливость

Из-за никотина в организм поступает меньше кислорода, что ухудшает:

  • работоспособность;
  • выносливость;
  • способность активно работать в течение дня.

Повышается тревожность

По словам специалиста, курение усиливает тревожность и раздражительность, что дополнительно снижает эффективность и влияет на способность к обучению.

"Курение повышает тревожность и раздражительность, что отражается на работе мозга и обучении", — добавила Павлова.

Читайте также

Полезные свойства мяты перечной: как она помогает при заболеваниях дыхательных путей вчера в 22:11

Чай, ингаляция или леденцы: как мята работает в трёх форматах против простуды

Мята перечная — природное средство для улучшения дыхания и укрепления иммунитета! Узнайте, как правильно её использовать для здоровья.

Читать полностью » Как увлажнение, питание и реконструкция меняют ваши волосы: капиллярный график вчера в 21:08

Три волшебных этапа ухода за волосами: узнайте, как восстановить их здоровье

Капиллярный график поможет вам восстановить волосы после агрессивных процедур: три ключевых этапа — увлажнение, питание и реконструкция. Узнайте секреты ухода.

Читать полностью » Эффект мелиссы: природный способ борьбы с тревогой и проблемами пищеварения вчера в 20:06

Устали от стресса: мелисса поможет вам вернуть спокойствие и гармонию

Мелисса лекарственная — природный союзник для стресса, сна и пищеварения. Узнайте, как простой чай может изменить вашу жизнь.

Читать полностью » Два японских чая, которые помогут улучшить пищеварение и избавиться от чувства тяжести 18.08.2025 в 19:05

Японский секрет долголетия: почему кукича и дайкон-чай должны стать вашим вечерним ритуалом

Узнайте о кукича и дайкон-чае — двух японских напитках, которые помогают улучшить пищеварение и способствуют долголетию, заменяя десерты без лишнего сахара.

Читать полностью » Лёгкий массаж и охлаждённые средства стимулируют лимфоток и освежают взгляд вчера в 18:19

Морщинки исчезнут, как по волшебству: вот как правильно наносить крем для глаз

Тонкая кожа вокруг глаз требует особого ухода. Узнайте, как правильно наносить крем, чтобы избавиться от морщин и отеков.

Читать полностью » Учёные выяснили, что совместные разговоры о других повышают чувство близости у партнёров 18.08.2025 в 18:03

Пара и сплетни: как разговоры о знакомых укрепляют доверие и связь между партнерами

Калифорнийские учёные сделали неожиданные выводы о spлетнях: их обсуждение может укреплять связь между партнёрами и повышать чувство счастья.

Читать полностью » Диетологи советуют включать дыню в завтрак для увлажнения организма и поддержки давления 18.08.2025 в 17:57

Удивительное омоложение: как дыня защищает ваши клетки от старения

Диетологи настоятельно рекомендуют дыню как важный элемент утреннего рациона. Узнайте, как этот фрукт поддерживает иммунитет и здоровье сердца.

Читать полностью » Натуральный крем из сала: бабушкин способ сохранить молодость кожи вчера в 17:10

Рецепт молодости от бабушки: этот простой ингредиент преобразит вашу кожу за копейки

Раскрываем секрет красоты наших бабушек! Узнайте, как обычное сало может заменить дорогие кремы и вернуть коже молодость и упругость. Простой и эффективный уход за кожей.

Читать полностью »

