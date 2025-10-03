Огненный шторм в Голливуде: как Николь Кидман переживает слухи об измене Кита Урбана

Развод Николь Кидман и Кита Урбана стал одной из самых обсуждаемых новостей в мире шоу-бизнеса. Пара, прожившая вместе 19 лет, решила расстаться, и слухи о возможной измене Урбана с молодой женщиной добавили драматизма к этому событию. Для 58-летней актрисы подобные сообщения стали особенно болезненными, ведь она всегда уделяла внимание поддержанию молодости и внешнего вида.

Как слухи повлияли на Кидман

По словам близких актрисе людей, Николь была глубоко озабочена своим образом и ощущением привлекательности. Она следила за собой не только ради карьеры, но и ради мужа, регулярно интересуясь, всё ли ещё она вызывает у него интерес.

"Если окажется, что у Кита есть отношения с другой женщиной, для Николь это будет настоящим унижением. Она делала всё возможное, чтобы оставаться молодой и в форме. Не только ради экранных ролей, но и ради Кита. Она постоянно донимала его вопросами — всё ли ещё она горяча, и, похоже, ему это надоело", — заявила Mirror одна из подруг Кидман.

Как происходил развод

Развод пары стал официальной темой недавно. Источники, близкие к супругам, утверждают, что инициатива расставания исходила от Кита Урбана, однако сама Николь подала заявление на развод. Сейчас актриса находится дома с двумя дочерьми-подростками, а Урбан уже съехал из совместного дома.

По словам близкого окружения, Кидман хотела сохранить брак, но певец, по всей видимости, принял окончательное решение и не собирался обсуждать возможность примирения. Друзья Урбана отмечают, что основная причина разрыва — "отсутствие близости" между супругами.

Иллюзия идеальной семьи

До последнего момента пара старалась демонстрировать счастливые отношения. В июне 2025 года Николь публично поздравляла мужа с годовщиной свадьбы, а вместе они появлялись на светских мероприятиях. Ранее Кит Урбан неоднократно отмечал, что именно жена помогла ему справиться с зависимостью от запрещённых веществ, что делало их союз значимым для обоих.

