Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Николь Кидман
Николь Кидман
© commons.wikimedia.org by MingleMediaTVNetwork is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:52

Огненный шторм в Голливуде: как Николь Кидман переживает слухи об измене Кита Урбана

Слухи о возможной измене Кита Урбана усилили стресс Николь Кидман

Развод Николь Кидман и Кита Урбана стал одной из самых обсуждаемых новостей в мире шоу-бизнеса. Пара, прожившая вместе 19 лет, решила расстаться, и слухи о возможной измене Урбана с молодой женщиной добавили драматизма к этому событию. Для 58-летней актрисы подобные сообщения стали особенно болезненными, ведь она всегда уделяла внимание поддержанию молодости и внешнего вида.

Как слухи повлияли на Кидман

По словам близких актрисе людей, Николь была глубоко озабочена своим образом и ощущением привлекательности. Она следила за собой не только ради карьеры, но и ради мужа, регулярно интересуясь, всё ли ещё она вызывает у него интерес.

"Если окажется, что у Кита есть отношения с другой женщиной, для Николь это будет настоящим унижением. Она делала всё возможное, чтобы оставаться молодой и в форме. Не только ради экранных ролей, но и ради Кита. Она постоянно донимала его вопросами — всё ли ещё она горяча, и, похоже, ему это надоело", — заявила Mirror одна из подруг Кидман.

Как происходил развод

Развод пары стал официальной темой недавно. Источники, близкие к супругам, утверждают, что инициатива расставания исходила от Кита Урбана, однако сама Николь подала заявление на развод. Сейчас актриса находится дома с двумя дочерьми-подростками, а Урбан уже съехал из совместного дома.

По словам близкого окружения, Кидман хотела сохранить брак, но певец, по всей видимости, принял окончательное решение и не собирался обсуждать возможность примирения. Друзья Урбана отмечают, что основная причина разрыва — "отсутствие близости" между супругами.

Иллюзия идеальной семьи

До последнего момента пара старалась демонстрировать счастливые отношения. В июне 2025 года Николь публично поздравляла мужа с годовщиной свадьбы, а вместе они появлялись на светских мероприятиях. Ранее Кит Урбан неоднократно отмечал, что именно жена помогла ему справиться с зависимостью от запрещённых веществ, что делало их союз значимым для обоих.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование слухов → Усиление стресса и тревоги → Открытая коммуникация с семьёй и друзьями

  • Публичные споры → Потеря репутации → Личный PR через проверенные каналы

  • Полное замыкание в себе → Ухудшение психического здоровья → Психотерапия и групповая поддержка

FAQ

Как выбрать, где жить после развода?
Определение оптимального места зависит от интересов детей, работы и личного комфорта.

Сколько стоит профессиональная поддержка психолога для семьи?
Стоимость варьируется от 2 000 до 10 000 рублей за сессию в зависимости от специалиста и региона.

Что лучше: совместное посещение психолога или индивидуальная терапия?
Индивидуальная терапия помогает лучше понять свои эмоции, совместная — работать над семейными конфликтами.

Мифы и правда

Миф: публичные личности легко переживают развод.
Правда: развод в публичном поле сопровождается большим эмоциональным и психологическим напряжением.

Сон и психология

Стресс от развода может нарушить сон и повысить тревожность. Регулярный режим, медитации и дыхательные практики помогают справляться с эмоциональными перегрузками.

Три интересных факта

  1. Николь Кидман активно занималась спортом и поддерживала диету на протяжении всего брака.

  2. Кит Урбан неоднократно подчеркивал, что актриса помогла ему справиться с зависимостью.

  3. Их дочери предпочитают держаться подальше от публичного внимания, несмотря на активность родителей в медиа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белла Торн завершила режиссёрский дебют сегодня в 2:52

Секреты взросления в кадре: Белла Торн дебютирует как режиссёр

Белла Торн представила свой режиссёрский дебют — триллер о взрослении с сильным психологическим подтекстом и реальными историями актёров.

Читать полностью » Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали иск о клевете против Рэя Джея сегодня в 1:55

Шокирующее заявление Рэя Джея: семья Кардашьян готовит судебный удар

Ким Кардашьян и Крис Дженнер подали иск о клевете против Рэя Джея после громких заявлений о якобы федеральном расследовании, которое в реальности не ведется.

Читать полностью » Сфинксы Египетского моста в Санкт-Петербурге отправлены на реставрацию до весны 2026 года сегодня в 0:48

Город сам губит символы: почему сфинксов пришлось спасать от петербуржцев

Загадочные стражи Фонтанки исчезли с привычного места. Почему их сняли и что ждёт сфинксов Египетского моста в ближайшие годы?

Читать полностью » Дмитрий Позов признался, что лечился от депрессии после развода и смерти отца вчера в 23:53

Разбитое сердце на день рождения: как жизнь Дмитрия Позова рухнула в одно мгновение

Дмитрий Позов впервые рассказал о личных испытаниях: развод, депрессия, клиника и надежда на будущее. Как артист справляется с переменами?

Читать полностью » Брук Шилдс вернется в сериал вчера в 22:52

Старые тайны оживают: Брук Шилдс возвращается в сериал, чтобы встряхнуть жизнь семьи Тонтов

Брук Шилдс возвращается в сериал "Когда зовет сердце" спустя десять лет, чтобы снова встретиться с любимыми персонажами и раскрыть новые сюжетные линии.

Читать полностью » Робби Уильямс рассказал о диагнозе синдром Туретта и вспышках гнева — Daily Mail вчера в 21:55

Когда любовь толпы не помогает: Робби Уильямс борется с невидимым гневом на сцене

Робби Уильямс откровенно рассказал о синдроме Туретта, вспышках гнева и навязчивых мыслях, которые влияют на его жизнь и выступления перед тысячами зрителей.

Читать полностью » Газманов снизил гонорар до 4 млн рублей из-за снижения спроса на выступления вчера в 20:58

Минус три миллиона: как Газманов пересмотрел гонорар и райдер

Олег Газманов снизил свой гонорар почти вдвое после падения спроса на концерты, сохранив при этом премиальные элементы своего райдера.

Читать полностью » Американская писетельница Дженнифер Арментроут выпустила к Хэллоуину книгу с ароматом чеснока вчера в 19:43

Чесночный апокалипсис в США: книга, которая прогоняет вампиров прямо с полок

Американская писательница создала книгу с запахом чеснока, которая объединяет мистику и кулинарию, предлагая читателям необычный опыт и рецепты по мотивам сюжета.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело после обрушения корпуса колледжа во Владивостоке
Питомцы

Ветеринары: морским свинкам для нормальной жизни нужна пара
Технологии

AnTuTu назвал самые мощные Android-смартфоны сентября: лидируют Xiaomi 17 Pro Max и Pro
Туризм

Керия в Синьцзяне: древний оазис на Великом Шёлковом пути
Спорт и фитнес

Конор Макгрегор объявил о бое в Белом доме на 250-летие США
Еда

Фаршированные шампиньоны с мясным фаршем и сыром в духовке получаются сочными и аппетитными
Наука

Локализация жира определяет риск нейродегенеративных заболеваний и когнитивных нарушений
Еда

Медовый торт сочетает нежные ароматные коржи и лёгкий сметанный крем
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet