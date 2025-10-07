Развод родителей — билет в новую жизнь: как дочь Кидман превратила боль в модный дебют

Парижская Неделя моды для 17-летней Сандей Роуз Кидман-Урбан стала не просто ярким событием, а возможностью передохнуть от семейных волнений. После того как её родители — Николь Кидман и Кит Урбан — объявили о разводе, дочь актрисы отправилась во Францию, где получает поддержку от своей кузины Люсии Хоули, дочери сестры Кидман.

Поддержка семьи в трудный период

Во время поездки в Париж девушки поселились в роскошном отеле, откуда Сандей выложила селфи в блог: обе в одинаковых блейзерах и брюках, улыбаются, будто стараются держаться бодро. Люсия, модель и телеведущая, стала для Сандей не просто родственницей, а эмоциональной опорой в непростой момент.

"Семья всегда рядом, даже когда жизнь идёт не по плану", — отметил источник, близкий к окружению актрисы.

Для юной девушки это особенно важно: внимание прессы к разводу родителей оказалось колоссальным, и поездка стала способом отвлечься от шумных заголовков.

Париж, подиумы и новые впечатления

Сандей активно погружается в мир моды. На подиуме Dior она впервые появилась 1 октября, в день, когда прошёл долгожданный дебют дизайнера Джонатана Андерсона. Девушка выглядела уверенно и естественно — журналисты отметили её грацию, унаследованную, по-видимому, от матери. Её образ — строгий костюм с акцентом на линию плеч и кожаная сумочка через плечо — напоминал классику французского стиля.

Эта поездка стала для Сандей своеобразным символом взросления: она впервые самостоятельно участвует в светских мероприятиях, встречается с фотографами и знакомится с представителями индустрии. Критики моды уже окрестили её "новой звездой из семьи Кидман".

Семья под прицелом камер

Развод Николь Кидман и Кита Урбана стал одной из самых обсуждаемых тем сентября. После 19 лет брака пара объявила о расставании, сославшись на "непреодолимые разногласия". Несмотря на это, актриса и музыкант, как утверждают источники, сохраняют тёплые отношения и намерены вместе воспитывать дочерей — Сандей Роуз и Маргарет Фейт.

"Николь и Кит будут продолжать быть родителями вместе, независимо от того, что происходит между ними", — заявил инсайдер из окружения семьи.

По словам друзей пары, они стараются избегать публичных конфликтов, чтобы уберечь детей от давления СМИ. Оба сейчас сосредоточены на карьере: Кит завершает концертный тур, а Николь снимается в новом проекте HBO.

Исторический контекст: союз Кидман и Урбана

Николь Кидман и Кит Урбан поженились в июне 2006 года в Сиднее. Их история любви часто называлась одной из самых прочных в Голливуде: они вместе прошли через сложные периоды, в том числе борьбу Урбана с зависимостью, и всегда выглядели сплочённой парой на красных дорожках.

Кидман неоднократно говорила в интервью, что семья для неё - главное. А Урбан, в свою очередь, посвятил жене несколько песен, среди которых "Making Memories of Us" и "The Fighter".

Однако, как отмечают наблюдатели, долгие разъезды и плотные графики в итоге сделали своё дело: супруги всё чаще жили на разных континентах.

А что если развод пойдёт на пользу?

Психологи отмечают, что иногда расставание родителей становится для подростков стимулом к самопознанию. Сандей, по всей видимости, не исключение: девочка уверенно строит собственный путь, пробуя себя в моде и творчестве.

Кроме того, близость с кузиной Люсией помогает ей почувствовать поддержку вне родительского круга. Девушки нередко появляются вместе на мероприятиях, демонстрируя, что в семье Кидман-Хоули отношения остаются крепкими, несмотря на громкие новости.

Мифы и правда о детях знаменитостей

• Миф: дети звёзд всегда живут без забот.

Правда: внимание СМИ и сравнения с родителями часто становятся источником стресса.

• Миф: они получают всё без труда.

Правда: многие, включая Сандей, начинают карьеру с нуля, стараясь доказать собственную состоятельность.

• Миф: развод родителей разрушает их жизнь.

Правда: при поддержке семьи подростки адаптируются и становятся самостоятельнее.

FAQ

Как Сандей справляется с разводом родителей?

Семья и особенно кузина Люсия стали для неё опорой. Девушка занята моделингом и старается не читать таблоиды.

Что сейчас делает Николь Кидман?

Актриса снимается в драматическом сериале для HBO и продолжает активно участвовать в продюсерских проектах.

Как развиваются отношения Урбана с дочерьми?

Музыкант часто проводит время с детьми в Теннесси, где у семьи есть дом. Он регулярно появляется на мероприятиях дочерей и поддерживает связь даже во время гастролей.

