Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Николь Кидман
Николь Кидман
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:55

Когда любовь не помогает карьере: почему Николь Кидман осталась без поддержки супруга

Кит Урбан не поддерживал актёрскую карьеру Николь Кидман — People

Николь Кидман переживает непростые времена в личной жизни. Несмотря на долгий брак с кантри-певцом Китом Урбаном, поддержка в профессиональной сфере со стороны мужа оставляла желать лучшего. Об этом сообщил источник из окружения актрисы изданию People.

После рождения дочерей Кидман сосредоточилась на семье и временно отошла от съемок. Однако с взрослением детей актриса вновь вернулась к работе в кино и на телевидении. Сейчас она задействована в нескольких проектах, включая третий сезон сериала "Большая маленькая ложь", а также недавно завершила съемки фильма "Практическая магия 2" с Сандрой Буллок.

"Теперь, когда дети стали старше, они любят наблюдать за тем, как работает их мама. Они очень поддерживают свою маму", — заявил источник, уточнив, что для Урбана было "все наоборот".

Семейная динамика осложнялась тем, что Кит привык к поддержке со стороны Кидман в его карьере, но не оказывал ей аналогичной поддержки.

"Кит привык к тому, что она поддерживает его в карьере. Он не оказывал ей такой поддержки, на которую она рассчитывала", — отметил источник.

С 2005 года пара состояла в браке и воспитывала двух дочерей: 17-летнюю Сандей Роуз и 14-летнюю Фэйт Маргарет. Девочек родили суррогатные матери, что тоже отражает особенности их семейной жизни. 1 октября 2025 года стало известно, что Николь Кидман официально подала на развод.

Сравнение подходов к карьере

Аспект Николь Кидман Кит Урбан
Поддержка супруга Недостаточная Ожидаемая от Кидман
Временной приоритет Семья и дети Музыкальная карьера
Возврат к работе Активный Стабильная карьера в музыке

Советы шаг за шагом для женщин, совмещающих карьеру и семью

  1. Планируйте возвращение в работу постепенно, учитывая потребности детей.

  2. Обсудите с партнером ожидания в профессиональной поддержке.

  3. Используйте внешние ресурсы (няни, суррогатные программы) при необходимости.

  4. Не бойтесь отстаивать свои амбиции, даже если партнер не разделяет их.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью откладывать карьеру ради семьи

  • Последствие: недооценка собственных профессиональных амбиций

  • Альтернатива: постепенное совмещение проектов и семейных обязанностей

А что если…

Если партнер не поддерживает ваши профессиональные цели, стоит искать баланс через внешнюю помощь и личные проекты, не ожидая, что супруга/супруг изменится.

FAQ

Как выбрать подходящий момент для возвращения к карьере после рождения детей?
Лучше ориентироваться на зрелость ребенка и собственную готовность, начиная с небольших проектов.

Сколько времени может занять восстановление профессиональной активности?
Процесс индивидуален, но обычно требует нескольких месяцев, чтобы войти в ритм.

Что делать, если партнер не поддерживает профессиональные амбиции?
Обсудите ожидания, ищите внешние ресурсы и стройте независимые проекты.

Мифы и правда

  • Миф: "Семья всегда поддерживает карьеру партнера"

  • Правда: поддержка бывает разной, и иногда приходится искать баланс самостоятельно.

Сон и психология

Семейные конфликты и недооценка амбиций могут влиять на качество сна и эмоциональное состояние. Важно находить личное время для восстановления энергии.

Три интересных факта

  1. Николь Кидман использовала суррогатное материнство для рождения обеих дочерей.

  2. Актриса вернулась к съемкам в полном объеме, когда дети стали старше.

  3. Современные актерские проекты позволяют совмещать семью и карьеру через гибкий график.

Исторический контекст

  • 2005 год — Николь Кидман выходит замуж за Кита Урбана.

  • Суррогатное материнство стало частью их семейной жизни.

  • 2025 год — актриса официально подает на развод.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стас Михайлов снимет художественный фильм о своей карьере сегодня в 1:54

Фильм Стаса Михайлова шокирует фанатов: тайные грани жизни певца станут явными

Певец Стас Михайлов готовит фильм о своей жизни и карьере, где он сам будет рассказчиком, а на экране его роль сыграет другой человек.

Читать полностью » Стас Пьеха рассказал о 10-летнем опыте посещения реабилитационных клиник сегодня в 0:51

Ад под контролем: Стас Пьеха признался, зачем каждый месяц возвращается в рехаб

Стас Пьеха раскрывает, как личный опыт борьбы с зависимостью вдохновил его возглавить рехаб и помогать другим восстанавливаться.

Читать полностью » Яна Рудковская и Евгений Плющенко потратят 500 млн рублей на реставрацию дачи Фаберже вчера в 23:57

Дача Фаберже на грани катастрофы: как Яна Рудковская спасает ушедшую эпоху

Яна Рудковская и Евгений Плющенко инвестируют сотни миллионов рублей в восстановление дачи Фаберже, превращая её в культурный объект и туристическую достопримечательность.

Читать полностью » Юлия Высоцкая отказалась от кофе, сахара и вина для поддержания стройности вчера в 22:58

Без кофе и вина до идеала: как Юлия Высоцкая сохраняет стройность в 52 года

Юлия Высоцкая раскрыла, какие привычки в питании и активности помогают ей оставаться стройной и энергичной после 50 лет.

Читать полностью » Сарик Андреасян рассказал, что посмотрел около 8000 фильмов за жизнь вчера в 21:51

Счёт идёт на тысячи: правда о киномании Сарика Андреасяна, которая поражает

Режиссёр Сарик Андреасян поделился, как просмотр тысяч фильмов помогает ему вдохновляться и развивать профессиональные навыки.

Читать полностью » Мэнди Тифи опровергла слухи о конфликтах на свадьбе Селены Гомес и Бенни Бланко вчера в 20:52

Скандалы в мусор: мать Селены Гомес опровергла слухи о конфликтах на торжестве

Мать Селены Гомес опровергла слухи о скандале на свадьбе певицы, рассказав о трогательных моментах торжества в Калифорнии.

Читать полностью » Dailу Mail: принц Гарри и Меган Маркл выбрали Великобританию для образования своих детей вчера в 19:45

Шок в королевской семье: Гарри и Меган отказались от обучения за границей

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали Великобританию для учебы своих детей, чтобы они росли ближе к семье и имели стабильные дружеские связи.

Читать полностью » Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни вчера в 18:59

Селин Дион против тишины: семейная анимация "Высоко в облаках" возвращает музыку детям

Селин Дион и Омар Си озвучат бельчонка Виррала в мультфильме Пола Маккартни, где музыка возвращает радость в мир без мелодий.

Читать полностью »

Новости
Еда

Печёные яблоки: запекаем Антоновку и Голден при 180 °C за 35 минут
УрФО

В Екатеринбурге заведующую производством будут судить за массовое отравление школьников
Технологии

MX Master 4: новая флагманская мышь Logitech получила виброотклик и улучшенную эргономику
Наука

Учёные из 25 стран создают карты мозга мармозеток, макак и человека — Му-мин Пу
Питомцы

Стресс напрямую влияет на иммунитет домашний кошек
Спорт и фитнес

Тренировка дома без инвентаря: планка, выпады и отжимания для пресса и ног
УрФО

В школе №165 Кировского района установили интерактивные панели вместо меловых досок
Еда

Куриный шашлык на шпажках в духовке получается сочным при правильном мариновании
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet