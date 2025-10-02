Когда любовь не помогает карьере: почему Николь Кидман осталась без поддержки супруга
Николь Кидман переживает непростые времена в личной жизни. Несмотря на долгий брак с кантри-певцом Китом Урбаном, поддержка в профессиональной сфере со стороны мужа оставляла желать лучшего. Об этом сообщил источник из окружения актрисы изданию People.
После рождения дочерей Кидман сосредоточилась на семье и временно отошла от съемок. Однако с взрослением детей актриса вновь вернулась к работе в кино и на телевидении. Сейчас она задействована в нескольких проектах, включая третий сезон сериала "Большая маленькая ложь", а также недавно завершила съемки фильма "Практическая магия 2" с Сандрой Буллок.
"Теперь, когда дети стали старше, они любят наблюдать за тем, как работает их мама. Они очень поддерживают свою маму", — заявил источник, уточнив, что для Урбана было "все наоборот".
Семейная динамика осложнялась тем, что Кит привык к поддержке со стороны Кидман в его карьере, но не оказывал ей аналогичной поддержки.
"Кит привык к тому, что она поддерживает его в карьере. Он не оказывал ей такой поддержки, на которую она рассчитывала", — отметил источник.
С 2005 года пара состояла в браке и воспитывала двух дочерей: 17-летнюю Сандей Роуз и 14-летнюю Фэйт Маргарет. Девочек родили суррогатные матери, что тоже отражает особенности их семейной жизни. 1 октября 2025 года стало известно, что Николь Кидман официально подала на развод.
Сравнение подходов к карьере
|Аспект
|Николь Кидман
|Кит Урбан
|Поддержка супруга
|Недостаточная
|Ожидаемая от Кидман
|Временной приоритет
|Семья и дети
|Музыкальная карьера
|Возврат к работе
|Активный
|Стабильная карьера в музыке
Советы шаг за шагом для женщин, совмещающих карьеру и семью
-
Планируйте возвращение в работу постепенно, учитывая потребности детей.
-
Обсудите с партнером ожидания в профессиональной поддержке.
-
Используйте внешние ресурсы (няни, суррогатные программы) при необходимости.
-
Не бойтесь отстаивать свои амбиции, даже если партнер не разделяет их.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полностью откладывать карьеру ради семьи
-
Последствие: недооценка собственных профессиональных амбиций
-
Альтернатива: постепенное совмещение проектов и семейных обязанностей
А что если…
Если партнер не поддерживает ваши профессиональные цели, стоит искать баланс через внешнюю помощь и личные проекты, не ожидая, что супруга/супруг изменится.
FAQ
Как выбрать подходящий момент для возвращения к карьере после рождения детей?
Лучше ориентироваться на зрелость ребенка и собственную готовность, начиная с небольших проектов.
Сколько времени может занять восстановление профессиональной активности?
Процесс индивидуален, но обычно требует нескольких месяцев, чтобы войти в ритм.
Что делать, если партнер не поддерживает профессиональные амбиции?
Обсудите ожидания, ищите внешние ресурсы и стройте независимые проекты.
Мифы и правда
-
Миф: "Семья всегда поддерживает карьеру партнера"
-
Правда: поддержка бывает разной, и иногда приходится искать баланс самостоятельно.
Сон и психология
Семейные конфликты и недооценка амбиций могут влиять на качество сна и эмоциональное состояние. Важно находить личное время для восстановления энергии.
Три интересных факта
-
Николь Кидман использовала суррогатное материнство для рождения обеих дочерей.
-
Актриса вернулась к съемкам в полном объеме, когда дети стали старше.
-
Современные актерские проекты позволяют совмещать семью и карьеру через гибкий график.
Исторический контекст
-
2005 год — Николь Кидман выходит замуж за Кита Урбана.
-
Суррогатное материнство стало частью их семейной жизни.
-
2025 год — актриса официально подает на развод.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru