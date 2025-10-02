Когда любовь не помогает карьере: почему Николь Кидман осталась без поддержки супруга

Николь Кидман переживает непростые времена в личной жизни. Несмотря на долгий брак с кантри-певцом Китом Урбаном, поддержка в профессиональной сфере со стороны мужа оставляла желать лучшего. Об этом сообщил источник из окружения актрисы изданию People.

После рождения дочерей Кидман сосредоточилась на семье и временно отошла от съемок. Однако с взрослением детей актриса вновь вернулась к работе в кино и на телевидении. Сейчас она задействована в нескольких проектах, включая третий сезон сериала "Большая маленькая ложь", а также недавно завершила съемки фильма "Практическая магия 2" с Сандрой Буллок.

"Теперь, когда дети стали старше, они любят наблюдать за тем, как работает их мама. Они очень поддерживают свою маму", — заявил источник, уточнив, что для Урбана было "все наоборот".

Семейная динамика осложнялась тем, что Кит привык к поддержке со стороны Кидман в его карьере, но не оказывал ей аналогичной поддержки.

"Кит привык к тому, что она поддерживает его в карьере. Он не оказывал ей такой поддержки, на которую она рассчитывала", — отметил источник.

С 2005 года пара состояла в браке и воспитывала двух дочерей: 17-летнюю Сандей Роуз и 14-летнюю Фэйт Маргарет. Девочек родили суррогатные матери, что тоже отражает особенности их семейной жизни. 1 октября 2025 года стало известно, что Николь Кидман официально подала на развод.

Сравнение подходов к карьере

Аспект Николь Кидман Кит Урбан Поддержка супруга Недостаточная Ожидаемая от Кидман Временной приоритет Семья и дети Музыкальная карьера Возврат к работе Активный Стабильная карьера в музыке

Три интересных факта

Николь Кидман использовала суррогатное материнство для рождения обеих дочерей. Актриса вернулась к съемкам в полном объеме, когда дети стали старше. Современные актерские проекты позволяют совмещать семью и карьеру через гибкий график.

