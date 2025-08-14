Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ниагарский водопад
Ниагарский водопад
© pixabay.com by Джеймс Уилер is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние".
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Легендарный водопад в Нью-Йорке снова покорил туристов — в 2025 году он в числе лучших в стране

USA Today включила Ниагарский водопад в список лучших бесплатных достопримечательностей Америки 2025 года

Ниагарский водопад, этот вечный магнит для туристов, вновь оказался в числе лучших бесплатных достопримечательностей США. По результатам летнего опроса читателей USA Today, парк занял седьмое место в престижном рейтинге USA Today 10Best 2025 года.

Ежегодно на конкурс приглашают экспертов в сфере туризма, гастрономии и лайфстайла, чтобы они назвали свои любимые места. Затем читатели определяют победителей в каждой категории.

Старейший парк страны

Государственный парк "Ниагарский водопад" — не просто точка на карте. Он занимает 435 акров земли у границы США и Канады, на стороне штата Нью-Йорк. Это старейший государственный парк в стране, а его история уходит корнями в XIX век.

Ежегодно сюда приезжает около восьми миллионов человек, чтобы увидеть одно из самых известных природных чудес мира. Ширина водопада достигает примерно 300 метров, а высота — до 30 метров, в зависимости от рельефа и уровня воды.

Что увидеть и чем заняться

В парке можно:

  • подняться на смотровую башню;
  • прокатиться на легендарной лодке Maid of the Mist;
  • пройти по тропинкам к Пещере ветров;
  • изучить историю водопадов в современном центре для посетителей.

Любители пеших прогулок отправляются к порогам Дьявольской дыры и Водоворота, расположенным в соседних парках вдоль реки Ниагара. Оба места находятся в том же округе и доступны для посещения.

Доступ и удобства

Парк открыт ежедневно и не взимает плату за вход. Однако за парковку в местах наибольшего скопления туристов придётся заплатить, кроме одной — четвёртой — стоянки, которая пока бесплатна.

Топ-10 бесплатных достопримечательностей 2025 года по версии USA Today

  • Центр морской жизни Логгерхед (Джуно-Бич, Флорида)
  • Центр наблюдения за ламантинами TECO (Аполло-Бич, Флорида)
  • Национальный исторический парк Независимости (Филадельфия, Пенсильвания)
  • Шоколадный тур Hershey's (Херши, Пенсильвания)
  • Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс (Северная Каролина и Теннесси)
  • Тропа Свободы (Бостон, Массачусетс)
  • Государственный парк Ниагарский водопад (Нью-Йорк)
  • Национальная аллея и мемориальные парки (Вашингтон, округ Колумбия)
  • Парк и зоопарк округа Кейп-Мей (Нью-Джерси)
  • Консерватория и ботанический сад Белладжио (Лас-Вегас, Невада)

В отчёте организаторов отметили, что Ниагарский водопад остаётся "захватывающим зрелищем, которое невозможно забыть". Пожалуй, это утверждение вряд ли кто-то решит оспорить.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ибица для всей семьи: 5 уникальных способов наслаждаться островом 13.08.2025 в 17:25

Ибица без вечеринок: 5 способов открыть для себя спокойствие этого острова

Ибица — это не только вечеринки, но и уютные семейные места для отдыха. Узнайте, как насладиться атмосферой острова с детьми и что стоит увидеть!

Читать полностью » Более 70% территории Гонконга занимают природные ландшафты 13.08.2025 в 16:23

Скрытые тропы Гонконга: 5 маршрутов, которые надо пройти, прежде чем уехать

Откройте для себя Гонконг с новой стороны: побегите по скрытым тропам, насладитесь пляжами и узнайте историю древних деревень – оставайтесь в этом чудесном месте.

Читать полностью » Технологии и культура: что скрывают индустриальные туры в Корее и почему это так интересно вчера в 15:57

Индустриальные туры в Южную Корею: узнайте секреты технологий из первых уст

Индустриальные туры в Южную Корею становятся популярными среди россиян: от мастер-классов по рамену до посещения предприятий Samsung и Hyundai.

Читать полностью » Сочи или Красная Поляна: где на самом деле комфортнее летом вчера в 14:54

Почему путешественники отказываются от Сочи: секрет лета в горах

Летнее Сочи уже не привлекает тех, кто ищет альтернативу жаре. Почему горная Красная Поляна становится выбором для отдыхающих? Читайте опыт путешественника.

Читать полностью » Камчатка: Почему вертолётные туры стоимостью 95 000₽ не пугают туристов в 2025 вчера в 13:49

Землетрясения и извержения: почему туристы рвутся на Камчатку в 2025 году

Несмотря на землетрясения и извержения вулканов, Камчатка в 2025 году переживает туристический бум. Спрос вырос на 40%, вертолётные туры дорожают, но впечатления стоят того.

Читать полностью » Где остановиться на Гавайях: мой обзор популярных вариантов жилья вчера в 12:33

Отель, Airbnb или палатка - что лучше для Гавайев

Личный обзор жилья на Гавайях: отеля, Airbnb, кемпинг и не только.

Читать полностью » Личный опыт: как избежать шума туристов и толпы на Гавайях вчера в 11:31

Где и когда на Гавайях можно почувствовать уединение

Когда на Гавайях меньше туристов и больше тишины — мой опыт.

Читать полностью » Как уличные музыканты Гавайев создают особую атмосферу вчера в 10:27

Гитара, закат и рубашка с пальмами: почему уличные музыканты - сердце вечерних Гавайев

Гавайские улицы наполняются звуками гитар и смехом — мой опыт встреч с уличными музыкантами.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренеры назвали условия эффективного набора мышечной массы с резиновыми амортизаторами
Еда

Как правильно жарить бананы: пошаговая инструкция от кулинаров
Еда

Как приготовить курицу с грибами и сыром в духовке: пошаговый рецепт
Наука и технологии

Microsoft продлила обновления Edge и WebView2 в Windows 10 до октября 2028 года
Еда

Медики назвали симптомы отравления соланином при употреблении картофеля
Авто и мото

Болгария с 5 сентября изменит правила дорожного движения
Дом

Лучшие проекты российских и международных дизайн-студий представили в рейтинге 2025 года
Питомцы

Цена тибетского мастифа в Бразилии достигает 1,5 млн реалов — данные заводчиков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru