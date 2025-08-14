Легендарный водопад в Нью-Йорке снова покорил туристов — в 2025 году он в числе лучших в стране

Ниагарский водопад, этот вечный магнит для туристов, вновь оказался в числе лучших бесплатных достопримечательностей США. По результатам летнего опроса читателей USA Today, парк занял седьмое место в престижном рейтинге USA Today 10Best 2025 года.

Ежегодно на конкурс приглашают экспертов в сфере туризма, гастрономии и лайфстайла, чтобы они назвали свои любимые места. Затем читатели определяют победителей в каждой категории.

Старейший парк страны

Государственный парк "Ниагарский водопад" — не просто точка на карте. Он занимает 435 акров земли у границы США и Канады, на стороне штата Нью-Йорк. Это старейший государственный парк в стране, а его история уходит корнями в XIX век.

Ежегодно сюда приезжает около восьми миллионов человек, чтобы увидеть одно из самых известных природных чудес мира. Ширина водопада достигает примерно 300 метров, а высота — до 30 метров, в зависимости от рельефа и уровня воды.

Что увидеть и чем заняться

В парке можно:

подняться на смотровую башню;

прокатиться на легендарной лодке Maid of the Mist;

пройти по тропинкам к Пещере ветров;

изучить историю водопадов в современном центре для посетителей.

Любители пеших прогулок отправляются к порогам Дьявольской дыры и Водоворота, расположенным в соседних парках вдоль реки Ниагара. Оба места находятся в том же округе и доступны для посещения.

Доступ и удобства

Парк открыт ежедневно и не взимает плату за вход. Однако за парковку в местах наибольшего скопления туристов придётся заплатить, кроме одной — четвёртой — стоянки, которая пока бесплатна.

Топ-10 бесплатных достопримечательностей 2025 года по версии USA Today

Центр морской жизни Логгерхед (Джуно-Бич, Флорида)

Центр наблюдения за ламантинами TECO (Аполло-Бич, Флорида)

Национальный исторический парк Независимости (Филадельфия, Пенсильвания)

Шоколадный тур Hershey's (Херши, Пенсильвания)

Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс (Северная Каролина и Теннесси)

Тропа Свободы (Бостон, Массачусетс)

Государственный парк Ниагарский водопад (Нью-Йорк)

Национальная аллея и мемориальные парки (Вашингтон, округ Колумбия)

Парк и зоопарк округа Кейп-Мей (Нью-Джерси)

Консерватория и ботанический сад Белладжио (Лас-Вегас, Невада)

В отчёте организаторов отметили, что Ниагарский водопад остаётся "захватывающим зрелищем, которое невозможно забыть". Пожалуй, это утверждение вряд ли кто-то решит оспорить.