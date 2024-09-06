Экс-главный тренер сборной России Олег Знарок получил работу в НХЛ

Бывший тренер сборной России Олег Знарок официально вошел в тренерский штаб "Филадельфии Флайерз". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
По сообщению пресс-службы клуба, в тренерском штабе 61-летний специалист будет отвечать за "развитие европейских игроков и консультации по скаутингу".
Ранее в социальных сетях появились фотографии Олега Знарка совместно с российскими хоккеистами, выступающими за "Филадельфию", в частности, с вратарем команды Иваном Федотовым и восходящей звездой НХЛ Матвеем Мичковым. Кроме них за "оранжевых" выступает российский защитник Егор Замула.
В 2018 году Знарок возглавлял сборную России, с которой выиграл Олимпийские игры и чемпионат мира (2014).
Фото: flikr.com / ben55fan
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