Экс-главный тренер сборной России Олег Знарок получил работу в НХЛ

Бывший тренер сборной России Олег Знарок официально вошел в тренерский штаб "Филадельфии Флайерз". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По сообщению пресс-службы клуба, в тренерском штабе 61-летний специалист будет отвечать за "развитие европейских игроков и консультации по скаутингу".

Ранее в социальных сетях появились фотографии Олега Знарка совместно с российскими хоккеистами, выступающими за "Филадельфию", в частности, с вратарем команды Иваном Федотовым и восходящей звездой НХЛ Матвеем Мичковым. Кроме них за "оранжевых" выступает российский защитник Егор Замула.

В 2018 году Знарок возглавлял сборную России, с которой выиграл Олимпийские игры и чемпионат мира (2014).

Фото: flikr.com / ben55fan