Хоккей приносит сверхприбыль: зарплата Овечкина выросла выше договора
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин снова оказался в центре внимания не только благодаря своим результатам на льду, но и финансовым новостям. По данным СМИ, сумма его вознаграждения за прошедший сезон превысит цифру, прописанную в контракте.
Речь идёт о том, что хоккеист получит не 11 миллионов долларов, как было предусмотрено в соглашении, а 11,55 миллиона. Дополнительные 550 тысяч связаны с ростом доходов всей НХЛ: благодаря перераспределению прибыли игроки получили возможность забрать на руки 105 процентов от изначально оговоренной суммы.
Как работает система выплат в НХЛ
Финансовая модель лиги построена так, что итоговая сумма зарплат спортсменов может корректироваться. Когда доходы организации растут за счёт трансляций, билетов и спонсоров, часть средств направляется в общий фонд. Далее они распределяются среди игроков в виде дополнительных выплат.
Таким образом, успех Овечкина и его коллег по лиге зависит не только от их игры, но и от финансового состояния всей системы.
Сравнение: зарплаты в разных лигах
|Лига
|Средняя зарплата игрока
|Звёзды лиги получают
|Особенности выплат
|НХЛ (хоккей)
|3-4 млн $
|10-12 млн $
|Возможны бонусы при росте доходов
|НБА (баскетбол)
|7-9 млн $
|40-50 млн $
|Контракты с гарантированными выплатами
|НФЛ (американский футбол)
|2-3 млн $
|20-25 млн $
|Высокий риск травм, не всегда гарантии
|МЛБ (бейсбол)
|4-5 млн $
|30-40 млн $
|Долгосрочные соглашения, щедрые бонусы
FAQ
Как формируются бонусы в НХЛ?
Часть доходов от билетов, рекламы и ТВ-прав поступает в общий фонд, откуда распределяется между игроками.
Сколько зарабатывает Александр Овечкин в год?
Около 11-12 миллионов долларов только по контракту с клубом, не считая рекламных сделок.
Что лучше для спортсмена: контракт с гарантией или система бонусов?
Гарантия стабильнее, но бонусы дают шанс существенно увеличить доход при успехе лиги.
