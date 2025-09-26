Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Овечкин
Александр Овечкин
© commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:18

Хоккей приносит сверхприбыль: зарплата Овечкина выросла выше договора

Зарплата Александра Овечкина в НХЛ превысила контрактную сумму на 550 тысяч долларов

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин снова оказался в центре внимания не только благодаря своим результатам на льду, но и финансовым новостям. По данным СМИ, сумма его вознаграждения за прошедший сезон превысит цифру, прописанную в контракте.

Речь идёт о том, что хоккеист получит не 11 миллионов долларов, как было предусмотрено в соглашении, а 11,55 миллиона. Дополнительные 550 тысяч связаны с ростом доходов всей НХЛ: благодаря перераспределению прибыли игроки получили возможность забрать на руки 105 процентов от изначально оговоренной суммы.

Как работает система выплат в НХЛ

Финансовая модель лиги построена так, что итоговая сумма зарплат спортсменов может корректироваться. Когда доходы организации растут за счёт трансляций, билетов и спонсоров, часть средств направляется в общий фонд. Далее они распределяются среди игроков в виде дополнительных выплат.

Таким образом, успех Овечкина и его коллег по лиге зависит не только от их игры, но и от финансового состояния всей системы.

Сравнение: зарплаты в разных лигах

Лига Средняя зарплата игрока Звёзды лиги получают Особенности выплат
НХЛ (хоккей) 3-4 млн $ 10-12 млн $ Возможны бонусы при росте доходов
НБА (баскетбол) 7-9 млн $ 40-50 млн $ Контракты с гарантированными выплатами
НФЛ (американский футбол) 2-3 млн $ 20-25 млн $ Высокий риск травм, не всегда гарантии
МЛБ (бейсбол) 4-5 млн $ 30-40 млн $ Долгосрочные соглашения, щедрые бонусы

FAQ

Как формируются бонусы в НХЛ?
Часть доходов от билетов, рекламы и ТВ-прав поступает в общий фонд, откуда распределяется между игроками.

Сколько зарабатывает Александр Овечкин в год?
Около 11-12 миллионов долларов только по контракту с клубом, не считая рекламных сделок.

Что лучше для спортсмена: контракт с гарантией или система бонусов?
Гарантия стабильнее, но бонусы дают шанс существенно увеличить доход при успехе лиги.

