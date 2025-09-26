Хоккей приносит сверхприбыль: зарплата Овечкина выросла выше договора

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин снова оказался в центре внимания не только благодаря своим результатам на льду, но и финансовым новостям. По данным СМИ, сумма его вознаграждения за прошедший сезон превысит цифру, прописанную в контракте.

Речь идёт о том, что хоккеист получит не 11 миллионов долларов, как было предусмотрено в соглашении, а 11,55 миллиона. Дополнительные 550 тысяч связаны с ростом доходов всей НХЛ: благодаря перераспределению прибыли игроки получили возможность забрать на руки 105 процентов от изначально оговоренной суммы.

Как работает система выплат в НХЛ

Финансовая модель лиги построена так, что итоговая сумма зарплат спортсменов может корректироваться. Когда доходы организации растут за счёт трансляций, билетов и спонсоров, часть средств направляется в общий фонд. Далее они распределяются среди игроков в виде дополнительных выплат.

Таким образом, успех Овечкина и его коллег по лиге зависит не только от их игры, но и от финансового состояния всей системы.

Сравнение: зарплаты в разных лигах