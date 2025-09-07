Остров мечты с недостроем: почему отдых во Вьетнаме вызывает смешанные отзывы

Зимой 2025/2026 туроператоры расширяют полётные программы во Вьетнам: больше рейсов в Нячанг и возвращение полётов на Фукуок. В самом Нячанге открылись новые отели — как пятизвёздочные курорты, так и более доступные "четвёрки". Редакция TourDom. ru изучила предложения и отзывы первых туристов.

Новые "пятёрки"

Amiana Resort Cam Ranh 5*

Открылся в 2025 году, в 11 км от аэропорта Камрань.

Более 500 номеров в основном корпусе и на виллах.

Несколько бассейнов, включая с морской водой и с подогревом.

Пляж общественный, шезлонги и зонтики — за отдельную плату.

Тур на двоих из Москвы (9 ночей, полный пансион, вылет 19 сентября) — от 248 тыс. руб. с перелётом China Southern Airlines.

Отзывы: отмечают удобные номера, выбор подушек, живая музыка за ужином. Минусы — шум от строительных работ и шоу в соседнем отеле.

Paradise Resort Nha Trang 5*

Открылся в июне 2025 года на островке Хон Миеу.

Около 300 номеров и виллы с бассейнами.

Семейный формат, запрет на курение, свой пляж и аквапарк.

Тур на двоих (8 ночей, завтраки, вылет 19 сентября) — от 275 тыс. руб. с перелётом Qatar Airways.

Отзывы: хвалят концепцию и территорию, но указывают на незавершённые работы.

Новые "четвёрки"

Seaside Boutique Hotel Nha Trang Beach 4*

С мая 2025 года в центре города, рядом с ночным рынком и пляжем.

25 этажей, номера с балконами, бассейн и бар на крыше.

Тур на двоих (10 ночей, завтраки, вылет 21 сентября) — от 222 тыс. руб. с "Аэрофлотом".

Отзывы: ценят удобное расположение, но сервис обычный, мини-бар платный.

W Premium Nha Trang 4*

Небольшой бутик-отель на 50 номеров, в тихом районе.

Бассейн на крыше, 10 минут пешком до пляжа.

Тур на двоих (10 ночей, завтраки, вылет 18 сентября) — от 237 тыс. руб. с "Аэрофлотом".

Отзывы: жалобы на завтраки и неожиданные счета за мини-бар. Понравились тропические фрукты.

Galliot Nha Trang Hotel 4* (реновация весной 2025)

Недалеко от Центрального парка (парк Горького).

Более 130 номеров, обновлённая мебель и сантехника.

Тур на двоих (12 ночей, завтраки, вылет 18 сентября) — от 225 тыс. руб. с Red Wings.

Отзывы: ремонт в целом удачный, но часть номеров без балконов, один лифт не работает.

Итог

Нячанг продолжает активно обновлять гостиничную базу: открываются новые комплексы, а старые проходят реновацию. Туроператоры уже включили ряд объектов в свои пакеты, так что бронировать можно прямо сейчас.