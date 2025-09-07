Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
регистратура в отеле
регистратура в отеле
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована вчера в 23:11

Остров мечты с недостроем: почему отдых во Вьетнаме вызывает смешанные отзывы

Туроператоры расширяют полётные программы во Вьетнам зимой и возвращают рейсы на Фукуок

Зимой 2025/2026 туроператоры расширяют полётные программы во Вьетнам: больше рейсов в Нячанг и возвращение полётов на Фукуок. В самом Нячанге открылись новые отели — как пятизвёздочные курорты, так и более доступные "четвёрки". Редакция TourDom. ru изучила предложения и отзывы первых туристов.

Новые "пятёрки"

Amiana Resort Cam Ranh 5*

  • Открылся в 2025 году, в 11 км от аэропорта Камрань.

  • Более 500 номеров в основном корпусе и на виллах.

  • Несколько бассейнов, включая с морской водой и с подогревом.

  • Пляж общественный, шезлонги и зонтики — за отдельную плату.

  • Тур на двоих из Москвы (9 ночей, полный пансион, вылет 19 сентября) — от 248 тыс. руб. с перелётом China Southern Airlines.

  • Отзывы: отмечают удобные номера, выбор подушек, живая музыка за ужином. Минусы — шум от строительных работ и шоу в соседнем отеле.

Paradise Resort Nha Trang 5*

  • Открылся в июне 2025 года на островке Хон Миеу.

  • Около 300 номеров и виллы с бассейнами.

  • Семейный формат, запрет на курение, свой пляж и аквапарк.

  • Тур на двоих (8 ночей, завтраки, вылет 19 сентября) — от 275 тыс. руб. с перелётом Qatar Airways.

  • Отзывы: хвалят концепцию и территорию, но указывают на незавершённые работы.

Новые "четвёрки"

Seaside Boutique Hotel Nha Trang Beach 4*

  • С мая 2025 года в центре города, рядом с ночным рынком и пляжем.

  • 25 этажей, номера с балконами, бассейн и бар на крыше.

  • Тур на двоих (10 ночей, завтраки, вылет 21 сентября) — от 222 тыс. руб. с "Аэрофлотом".

  • Отзывы: ценят удобное расположение, но сервис обычный, мини-бар платный.

W Premium Nha Trang 4*

  • Небольшой бутик-отель на 50 номеров, в тихом районе.

  • Бассейн на крыше, 10 минут пешком до пляжа.

  • Тур на двоих (10 ночей, завтраки, вылет 18 сентября) — от 237 тыс. руб. с "Аэрофлотом".

  • Отзывы: жалобы на завтраки и неожиданные счета за мини-бар. Понравились тропические фрукты.

Galliot Nha Trang Hotel 4* (реновация весной 2025)

  • Недалеко от Центрального парка (парк Горького).

  • Более 130 номеров, обновлённая мебель и сантехника.

  • Тур на двоих (12 ночей, завтраки, вылет 18 сентября) — от 225 тыс. руб. с Red Wings.

  • Отзывы: ремонт в целом удачный, но часть номеров без балконов, один лифт не работает.

Итог

Нячанг продолжает активно обновлять гостиничную базу: открываются новые комплексы, а старые проходят реновацию. Туроператоры уже включили ряд объектов в свои пакеты, так что бронировать можно прямо сейчас.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В рейтинг лучших островов 2025 года вошли Аруба, Бали и Доминикана вчера в 15:22

От Кариб до Эгейского моря: какие острова подарят то, о чём вы даже не мечтали

В 2025 году разные острова предложат уникальный отдых: от экстремальных приключений на Доминикане до гастрономических удовольствий на Сардинии. Узнайте о лучших!

Читать полностью » Дом Севастьянова в Екатеринбурге стал символом города и туристической достопримечательностью вчера в 14:21

Архитектурный шедевр на берегу Исети: почему Дом Севастьянова невозможно забыть

Дом Севастьянова в Екатеринбурге — это не просто здание, а часть истории. Узнайте, чем он знаменит и какие тайны скрывает его фасад.

Читать полностью » Полярная ночь в Норильске длится полтора месяца при морозах до –50 градусов вчера в 13:19

Там, где ночь длится полтора месяца: как выживают люди в вечной темноте

Как выживают жители Норильска в условиях полярной ночи и дня? Узнайте о тайнах, испытаниях и уникальном опыте норильчан в бесконечной тьме и свете.

Читать полностью » Осень на Бали: чем уникален этот сезон вчера в 12:50

Тайна острова: чем удивляет Бали в осенние месяцы

Осень на Бали — особое время. Погода мягче, туристов меньше, а остров раскрывает свои уникальные стороны, недоступные в высокий сезон.

Читать полностью » Путешествие по чайным плантациям Индии: опыт туриста вчера в 11:49

Индия за чашкой чая: каково оказаться на плантации

Чайные плантации Индии — это не только поля и фабрики. Это атмосфера, где чай становится частью культуры, а путешествие превращается в опыт для всех чувств.

Читать полностью » Где искать умиротворение: популярные направления йога-туризма вчера в 10:46

Где искать умиротворение: маршруты для души и тела

Йога-туризм становится всё популярнее. Рассказываем, в какие страны едут за расслаблением, умиротворением и практиками гармонии.

Читать полностью » Ошибки путешественников: подводные камни аренды скутеров в Азии вчера в 9:43

Байк и турист: как не попасть в ловушки аренды в Азии

Аренда скутера в Азии кажется простой, но туристов ждут подводные камни: от документов до мелких хитростей прокатчиков.

Читать полностью » Правила безопасности: как туристу ездить на скутере в Азии вчера в 8:41

Скутер в Азии: правила и советы для путешественников

Скутер в Азии — свобода для туриста, но и риск. Рассказываем, как ездить безопасно: от выбора шлема до умения читать хаотичное движение.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Какие растения подходят для букетов в Калининграде осенью: вереск, очиток, злаки и ягоды
Красота и здоровье

Врач Исмаилов сообщил о связи ночных кошмаров с ускорением старения организма
Авто и мото

Майор полиции назвал способы избежать штрафов ГАИ без нарушений
Авто и мото

Водитель может отказаться от посадки в патрульное авто ГИБДД
Спорт и фитнес

Кинезиолог Стюарт Филлипс рассказал, как мужчинам после 40 лет тренироваться для сохранения силы
Красота и здоровье

Врач объяснила, какие изменения ждут при исключении добавленного сахара
Еда

Livestrong: самые распространённые ошибки при приготовлении и употреблении яиц
Красота и здоровье

Врачи: похудение и изменение питания помогают обратить жировой гепатоз на ранней стадии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet