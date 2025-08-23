Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 12:01

Битва с серым майнингом: в Тюменской области усиливают контроль за энергопотреблением

Незаконный майнинг в Тюмени: энергетики пресекли деятельность криптоферм на 65 млн рублей

В Тюменской области по результатам масштабных проверок энергосбытовых компаний была пресечена деятельность нескольких крупных нелегальных ферм по добыче криптовалют. Сумма причиненного энергетикам ущерба оценивается в 65 миллионов рублей.

Как сообщает информационный центр правительства региона, специалисты компании "Газпром энергосбыт Тюмень" в ходе двух тысяч плановых обходов потребителей выявили пять фактов организации незаконного майнинга. По всем выявленным случаям подготовлены и направлены в правоохранительные органы соответствующие заявления для возбуждения уголовных дел.

Параллельно сотрудники "Россети Тюмень" обнаружили на территории Нижнетавдинского городского округа еще семь объектов, имеющих все признаки осуществления аналогичной противоправной деятельности. В настоящее время в отношении этих объектов проводятся необходимые проверочные мероприятия.

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов подчеркнул, что на территории региона отсутствуют официально зарегистрированные предприятия по майнингу цифровых активов, что позволяет квалифицировать все выявленные случаи как незаконные. Особую озабоченность властей вызывает размещение такого оборудования в жилых многоквартирных домах, что создает реальную угрозу безопасности жильцов из-за повышенной нагрузки на электросети.

Для системного противодействия этой практике энергосбытовые компании в cooperation с Государственной жилищной инспекцией Тюменской области приступили к разработке специального алгоритма действий по оперативному выявлению и пресечению майнинга в жилом секторе. Ожидается, что новый регламент позволит значительно повысить эффективность борьбы с нарушителями.

