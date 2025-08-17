Экологическая тревога: кто отравляет главную реку Калининграда?

В Калининграде экологи выявили более ста незаконных сбросов в реку Товарную, протекающую через центр города. Как сообщили в региональном министерстве природы и экологии, проверка охватила 14 километров русла, включая пригородные территории.

Ведомство взяло ситуацию под особый контроль, поскольку река впадает в Калининградский залив, а ее очистка запланирована на 2026 год. Перед началом работ необходимо полностью устранить все несанкционированные стоки. Сейчас специалисты устанавливают источники загрязнения и виновных лиц, которым грозит административная ответственность.

Параллельно разрабатывается проектная документация для будущей расчистки реки. В министерстве подчеркивают, что успех экологической операции возможен только после ликвидации всех выявленных нарушений. Последние данные свидетельствуют о системном характере проблемы, требующей неотложного решения.