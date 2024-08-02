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РБК: 1 августа ФСБ обнаружила незаконное производство сигарет в Калужской области
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  • Опубликована сегодня в 11:51

ФСБ разоблачила производство фальшивых Marlboro и Kent на 800 млн рублей

РБК: 1 августа ФСБ обнаружила незаконное производство сигарет в Калужской области

1 августа сотрудники ФСБ провели выемку документов на Калужской табачной фабрике (КТФ), а также на складах и в офисах её зависимых компаний. Эту информацию подтвердили источники, знакомые с ходом проверки. В мероприятиях также участвовали сотрудники Федеральной налоговой службы.

"Мероприятия связаны с пресечением производства неучтенной табачной продукции и уклонения от уплаты налогов", — пояснил один из источников. На складах КТФ были обнаружены 6,2 млн пачек контрафактных сигарет, около 300 тыс. поддельных акцизных марок Белоруссии и 500 тыс. поддельных марок "Гознака". Общая стоимость контрафактной продукции составляет 800 млн рублей.

Согласно информации на сайте предприятия, фабрика работает по всей России и странам СНГ, производя сигареты таких марок, как G Armani Style, Uberto Gucci, Faraon, "Аргумент", "Титан" и другие. Компания ООО "КТФ", зарегистрированная в ноябре 2017 года, принадлежит Гряче Каваляну (50%), Ваге Григоряну и Артуру Мхитаряну (по 25% каждый). В 2023 году ООО "КТФ" получила прибыль 78,57 млн рублей, а выручка составила 508,57 млн рублей. В 2019 году ФГУП "Торговый дом "Кремлевский" закупил у Калужской табачной фабрики сигареты на 19,05 млн рублей. В управлении делами президента объяснили эту закупку коммерческой деятельностью, не связанной с бюджетными средствами.

По данным Национального научного центра компетенций (ННЦК), доля незаконного оборота сигарет в России по итогам 2023 года составила 12,6%, а в Калужской области — 28%. Госкомиссия поручила правоохранительным органам сократить нелегальный рынок. Глава ФНС Даниил Егоров ранее называл табачную индустрию уязвимой в плане уклонения от налогов. Высокие акцизы создают мотивы для схем уклонения. Налоговики анализируют данные по поставкам сырья и готовой продукции, выявляя расхождения и налоговые риски. В результате таких проверок был выявлен ряд производителей с высокими налоговыми рисками, включая КТФ. Сейчас на предприятии проводится выездная налоговая проверка.

Фото: freepik

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