Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые получили разрешение на участие в летней Олимпиаде в Париже под нейстральным флагом.
Россияне будут представлены в пяти спортивных дисциплинах. В теннисе выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина. В гребле на байдарках и каноэ — Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко. Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. В плавании — Евгений Сомов, а в прыжках на батуте — Анжела Бладцева.
До начала Игр, 21 спортсмен отказался от участия, несмотря на полученный допуск, включая российских борцов и дзюдоистов.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
В декабре прошлого года МОК принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду указано, что спортсмены с паспортами России и Белоруссии смогут соревноваться только в индивидуальном порядке, а командные выступления запрещены.
Спортсмены и работающий с ними персонал не допускаются на Олимпиаду, если они открыто поддерживают специальную военную операцию или связаны с армейскими или силовыми структурами своих стран.
Символы России и Белоруссии, включая флаги, гимны, цвета и иные идентификаторы, не допускаются на Олимпиаде. Официальные лица из этих стран также не смогут посетить Игры.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office
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