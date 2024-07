Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал окончательный список российских спортсменов, которые получили разрешение на участие в летней Олимпиаде в Париже под нейстральным флагом.

Россияне будут представлены в пяти спортивных дисциплинах. В теннисе выступят Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина. В гребле на байдарках и каноэ — Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко. Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. В плавании — Евгений Сомов, а в прыжках на батуте — Анжела Бладцева.

До начала Игр, 21 спортсмен отказался от участия, несмотря на полученный допуск, включая российских борцов и дзюдоистов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В декабре прошлого года МОК принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду указано, что спортсмены с паспортами России и Белоруссии смогут соревноваться только в индивидуальном порядке, а командные выступления запрещены.

Спортсмены и работающий с ними персонал не допускаются на Олимпиаду, если они открыто поддерживают специальную военную операцию или связаны с армейскими или силовыми структурами своих стран.

Символы России и Белоруссии, включая флаги, гимны, цвета и иные идентификаторы, не допускаются на Олимпиаде. Официальные лица из этих стран также не смогут посетить Игры.

Фото: From Wikimedia Commons/ The Presidential Press and Information Office