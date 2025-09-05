Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by joelfotos is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:11

Миллиардер без имени: футболист получил наследство от чужого человека

Бразильский бизнесмен завещал Неймару состояние в 6 млрд реалов

Неизвестный предприниматель из бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул завещал футболисту Неймару огромное состояние — 6 миллиардов реалов, что эквивалентно более чем 1 миллиарду долларов. Об этом сообщает MTV.

Неожиданное наследство

Как уточняется, 31-летний бизнесмен не был знаком с нападающим и не состоял с ним в родственных связях. Несмотря на это, ещё два года назад он решил включить игрока в своё завещание, объяснив, что восхищается талантом спортсмена.

Документ был официально заверен у нотариуса в июне этого года. В то же время представители Неймара заявили, что пока не получали официальных уведомлений о наследстве.

Карьера Неймара

Звёздный форвард является воспитанником клуба "Сантос", за который играл с 2009 по 2013 годы, после чего перешёл в "Барселону". Позже выступал за парижский ПСЖ и саудовский "Аль-Хиляль". В январе 2025 года футболист вернулся в "Сантос", откуда начинал свой путь в большом спорте.

В составе национальной сборной Бразилии Неймар провёл 128 матчей и забил 79 голов, оставаясь одним из лучших бомбардиров в истории команды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дегтярев: решение о сроках введения нового лимита на легионеров примут после консультаций с РПЛ сегодня в 11:07

Дегтярев анонсировал жёсткие правила для легионеров

С 2028 года лимит на легионеров в РПЛ планируют ужесточить. Михаил Дегтярев рассказал о формате «5+10» и ближайших обсуждениях с футбольными структурами.

Читать полностью » Женская сборная Франции по боксу не выступит на ЧМ-2025 из-за запрета гендерных тестов сегодня в 10:03

Француженок сняли с чемпионата мира: гендерные тесты поставили крест на участии

Женская сборная Франции не выступит на чемпионате мира по боксу-2025. Причиной стала невозможность пройти гендерное тестирование в установленные сроки.

Читать полностью » Упражнения для кора включают подъёмы ног и боковые скручивания — врачи сегодня в 9:50

Семь минут в день — и осанка перестанет напоминать знак вопроса

Сильный корпус помогает телу работать правильно и защищает от болей. Узнайте, какие 7 упражнений вернут вам лёгкость движений всего за неделю.

Читать полностью » Врачи назвали эффективные низкоударные упражнения для укрепления суставов сегодня в 9:10

Тренировка, которая спасает суставы, но заставляет сердце работать на пределе

Щадящие для суставов, но эффективные тренировки могут стать отличной альтернативой интенсивным занятиям. Узнайте комплекс, который поможет укрепить тело без лишнего риска.

Читать полностью » Учёные: практика осознанности уменьшает стресс и риск переедания сегодня в 8:50

Как 5 минут тишины способны изменить тело больше, чем спортзал

Простая практика, доступная каждому, способна изменить не только настроение, но и привычки. Как медитация помогает справляться со стрессом и влияет на вес?

Читать полностью » Спортивный физиолог Кларк Мастерсон назвал комплексы упражнений для быстрой тренировки сегодня в 8:10

Тренировка за 10 минут: секрет, который меняет тело быстрее, чем час в зале

Что делать, если на спорт остаётся всего 10 минут? Оказывается, этого достаточно, чтобы нагрузить все мышцы и ощутить реальный результат.

Читать полностью » Лучшие аксессуары для спорта и восстановления по версии фитнес-экспертов сегодня в 7:50

10 спортивных вещей, без которых праздники будут потрачены зря

Фитнес-аксессуары и полезные мелочи станут идеальными праздничными подарками. В подборке — 10 идей для тех, кто любит активный образ жизни.

Читать полностью » Калорийность горячей йоги и обычной йоги сравнили учёные сегодня в 7:10

Что меняется в организме, когда йога превращается в сауну

Горячая йога обещает быстрый прогресс и море пота. Но действительно ли жара в зале усиливает эффект практики и помогает худеть быстрее?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Морозостойкий огород: посейте это под зиму и забудьте о весенних хлопотах – советы бывалых
Наука и технологии

Сияющий золотой шар с отверстием найден у Аляски — поразительная находка
Питомцы

Собаки предпочитают мусор естественной пище из-за привычки
Садоводство

Посадка озимого чеснока в Костромской области начинается в конце сентября
Авто и мото

Cadillac объявил состав пилотов для дебюта в Формуле-1 в 2026 году
Еда

Кулинарные специалисты описали процесс приготовления торта Наполеон с курицей и салатом
ДФО

Новый мир информации: Захарова о крахе западной гегемонии и росте влияния России
Культура и шоу-бизнес

Новый сезон "Белого лотоса" перенесёт действие сериала во Францию — HBO
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet