Миллиардер без имени: футболист получил наследство от чужого человека

Неизвестный предприниматель из бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул завещал футболисту Неймару огромное состояние — 6 миллиардов реалов, что эквивалентно более чем 1 миллиарду долларов. Об этом сообщает MTV.

Неожиданное наследство

Как уточняется, 31-летний бизнесмен не был знаком с нападающим и не состоял с ним в родственных связях. Несмотря на это, ещё два года назад он решил включить игрока в своё завещание, объяснив, что восхищается талантом спортсмена.

Документ был официально заверен у нотариуса в июне этого года. В то же время представители Неймара заявили, что пока не получали официальных уведомлений о наследстве.

Карьера Неймара

Звёздный форвард является воспитанником клуба "Сантос", за который играл с 2009 по 2013 годы, после чего перешёл в "Барселону". Позже выступал за парижский ПСЖ и саудовский "Аль-Хиляль". В январе 2025 года футболист вернулся в "Сантос", откуда начинал свой путь в большом спорте.

В составе национальной сборной Бразилии Неймар провёл 128 матчей и забил 79 голов, оставаясь одним из лучших бомбардиров в истории команды.