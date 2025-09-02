Первое за 40 лет: почему натриевая технология вернулась в США — детали сенсационного проекта

В США началась реализация проекта, который может изменить представление о будущем атомной энергетики. Компания Aalo Atomics приступила к строительству первого экспериментального модульного ядерного реактора нового поколения — Aalo-X. Объект возводится рядом с Национальной лабораторией Айдахо в городе Айдахо-Фолс, а его запуск планируется приурочить к 4 июля 2026 года.

Быстрый путь от идеи к реализации

Проект стал частью пилотной программы Министерства энергетики США, созданной для ускорения испытаний и сертификации инновационных реакторов. Эта инициатива позволяет частным компаниям разрабатывать и тестировать новые установки вне стен национальных лабораторий, упрощая путь к коммерческому использованию.

Генеральный директор компании Мэтт Лосзак отметил:

"Наш выбор для пилотной программы ядерных реакторов является значительным катализатором для достижения нашей цели — перейти от основания компании к делению ядерного топлива менее чем за три года".

По его словам, ещё год назад подобные сроки казались фантастикой.

Особенности Aalo-X

Aalo-X — это реактор с натриевым охлаждением, использующий жидкий натрий вместо воды для отвода тепла. Такой подход даёт два ключевых преимущества:

повышенную эффективность теплообмена;

независимость от источников воды, что особенно важно для регионов с ограниченными водными ресурсами.

В качестве топлива применяется низкообогащённый диоксид урана — безопасный и хорошо изученный вариант, используемый в большинстве современных малых реакторов.

По словам технического директора компании Ясира Арафата, ранее руководившего проектом MARVEL Министерства энергетики, Aalo-X станет первым натриевым реактором в США более чем за 40 лет.

Прототип для центров обработки данных

Экспериментальный реактор Aalo-X рассматривается как прототип будущей станции Aalo Pod - модульной электростанции мощностью 50 МВт, специально разработанной для центров обработки данных.

Каждая такая "капсула" будет включать пять заводских реакторов Aalo-1 с натриевым охлаждением. Их особенность — масштабируемость: мощности можно наращивать до гигаваттного уровня без необходимости капитальной перестройки инфраструктуры.

Почему это важно?

В последние годы мировая энергетика сталкивается с растущим вызовом: центры обработки данных и быстро развивающийся искусственный интеллект требуют всё больше электроэнергии. При этом государства стремятся снизить углеродные выбросы и уменьшить зависимость от ископаемого топлива.

Модульные реакторы могут стать решением сразу двух задач:

обеспечить стабильное и масштабируемое электроснабжение;

сократить углеродный след без необходимости строить гигантские АЭС.

Директор Национальной лаборатории Айдахо Джон Вагнер назвал проект "вехой для американских энергетических инноваций", подчеркнув, что он отражает синергию научных идей, национальных целей и амбиций частных компаний.

Три интересных факта