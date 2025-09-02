Первое за 40 лет: почему натриевая технология вернулась в США — детали сенсационного проекта
В США началась реализация проекта, который может изменить представление о будущем атомной энергетики. Компания Aalo Atomics приступила к строительству первого экспериментального модульного ядерного реактора нового поколения — Aalo-X. Объект возводится рядом с Национальной лабораторией Айдахо в городе Айдахо-Фолс, а его запуск планируется приурочить к 4 июля 2026 года.
Быстрый путь от идеи к реализации
Проект стал частью пилотной программы Министерства энергетики США, созданной для ускорения испытаний и сертификации инновационных реакторов. Эта инициатива позволяет частным компаниям разрабатывать и тестировать новые установки вне стен национальных лабораторий, упрощая путь к коммерческому использованию.
Генеральный директор компании Мэтт Лосзак отметил:
"Наш выбор для пилотной программы ядерных реакторов является значительным катализатором для достижения нашей цели — перейти от основания компании к делению ядерного топлива менее чем за три года".
По его словам, ещё год назад подобные сроки казались фантастикой.
Особенности Aalo-X
Aalo-X — это реактор с натриевым охлаждением, использующий жидкий натрий вместо воды для отвода тепла. Такой подход даёт два ключевых преимущества:
-
повышенную эффективность теплообмена;
-
независимость от источников воды, что особенно важно для регионов с ограниченными водными ресурсами.
В качестве топлива применяется низкообогащённый диоксид урана — безопасный и хорошо изученный вариант, используемый в большинстве современных малых реакторов.
По словам технического директора компании Ясира Арафата, ранее руководившего проектом MARVEL Министерства энергетики, Aalo-X станет первым натриевым реактором в США более чем за 40 лет.
Прототип для центров обработки данных
Экспериментальный реактор Aalo-X рассматривается как прототип будущей станции Aalo Pod - модульной электростанции мощностью 50 МВт, специально разработанной для центров обработки данных.
Каждая такая "капсула" будет включать пять заводских реакторов Aalo-1 с натриевым охлаждением. Их особенность — масштабируемость: мощности можно наращивать до гигаваттного уровня без необходимости капитальной перестройки инфраструктуры.
Почему это важно?
В последние годы мировая энергетика сталкивается с растущим вызовом: центры обработки данных и быстро развивающийся искусственный интеллект требуют всё больше электроэнергии. При этом государства стремятся снизить углеродные выбросы и уменьшить зависимость от ископаемого топлива.
Модульные реакторы могут стать решением сразу двух задач:
-
обеспечить стабильное и масштабируемое электроснабжение;
-
сократить углеродный след без необходимости строить гигантские АЭС.
Директор Национальной лаборатории Айдахо Джон Вагнер назвал проект "вехой для американских энергетических инноваций", подчеркнув, что он отражает синергию научных идей, национальных целей и амбиций частных компаний.
Три интересных факта
- Последний натриевый реактор в США, EBR-II, был остановлен ещё в 1994 году, и только сейчас страна возвращается к этой технологии.
- Малые модульные реакторы (SMR) проектируются так, чтобы их можно было производить серийно на заводах и быстро устанавливать на месте — это может радикально снизить стоимость атомной энергетики.
- Одним из главных преимуществ натриевого охлаждения является его способность работать при атмосферном давлении, что повышает безопасность реактора и снижает риски аварий.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru