Калифорния
Калифорния
© commons.wikimedia.org by Tomwsulcer is licensed under CC0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:34

Здесь деревья старше цивилизаций: куда ведёт дорога Ньютона Друри

На севере Калифорнии открыта для посещения парковая дорога Ньютона Друри

Проехать по дороге, утопающей в зелени древних деревьев, — значит увидеть Калифорнию такой, какой она была сотни лет назад. Представьте: вы открываете окна автомобиля, чувствуете влажный аромат мха и хвои, а вокруг, будто стражи времени, высятся могучие секвойи. Именно так встречает гостей парковая дорога Ньютона Б. Друри — 16 километров живописного пути через сердце государственного парка Прери-Крик-Редвудс.

Эта дорога словно создана для тех, кто хочет на время уйти от шума трасс и городов. Она пролегает параллельно знаменитому шоссе US 101, но кажется отдельным миром — тише, чище, спокойнее. Каждый изгиб открывает новый кадр: толстые стволы, подпирающие небо, сочная зелень папоротников у их подножий и мягкий свет, пробивающийся сквозь листву.

В объятиях древнего леса

Прогулка по дороге Ньютона Б. Друри превращается в особый ритуал. Здесь не хочется спешить: каждый поворот — как приглашение остановиться, выйти и вдохнуть прохладный воздух секвойного леса.

Уже на первых километрах вас встретят указатели, ведущие к коротким тропам и смотровым площадкам. Одна из самых популярных — к Большому дереву, гиганту высотой более 90 метров. Рядом — тропа Ах-Па длиной около полукилометра: лёгкий маршрут, по которому можно пройти даже с детьми.

Тем, кто хочет совместить прогулку по лесу с видом на океан, стоит съездить в соседний государственный парк Сью-Мег. Там петляют тропы вдоль прибрежных скал, открывая панорамы Тихого океана.

Луг, где пасутся олени

Южный участок парковой дороги примечателен не только деревьями. Здесь находится луг Элк-Прери, одно из немногих мест, где можно увидеть оленей Рузвельта. Они спокойно пасутся в золотистом свете, не обращая внимания на редкие машины. Лучшее время для наблюдений — раннее утро или закат, когда солнце окрашивает траву в мягкие медовые тона.

Это не просто дорога для любителей пейзажей. Это возможность почувствовать дыхание земли, услышать шорох вековых крон и увидеть, как лес живёт своей неспешной жизнью.

Как всё устроено

По обе стороны трассы установлены информационные таблички и аудиостанции. Они рассказывают об истории народа юрок, издавна жившего на этих землях, и о людях, посвятивших жизнь защите лесов. Один из них — Ньютон Бишоп Друри, в честь которого названа дорога. Он был одним из первых защитников секвой и сыграл ключевую роль в создании Национального парка Редвуд.

"Секвойи — это не просто деревья, это память планеты", — отметил эколог Ньютон Друри.

Если хочется глубже погрузиться в атмосферу, можно пройти один из пеших маршрутов: тропу "Прери-Крик — Предгорье" или короткие петли, ведущие к ручьям и небольшим водопадам.

Особенный день

С октября по май в первую субботу каждого месяца на дороге проходит День велосипедистов и пешеходов. В это время движение автомобилей полностью перекрыто, и 16-километровая трасса превращается в пространство для прогулок и катания на велосипедах. Это редкая возможность услышать тишину леса без шума двигателей и почувствовать, как под ногами мягко пружинит хвоя.

Советы путешественникам

  1. Лучше всего отправляться утром — свет мягче, а туристов меньше.

  2. Захватите с собой воду, перекус и фотоаппарат: кафе и магазинов поблизости нет.

  3. Если вы планируете останавливаться часто, выбирайте электромобиль — парковая дорога особенно удобна для тихих, экологичных поездок.

  4. В дождливую погоду будьте осторожны: на поворотах дорога может быть скользкой.

Ближайшие города — Орик, Кламат и Кресент-Сити. Здесь можно заправиться, перекусить или переночевать. Самый удобный вариант прилёта — аэропорт Арката/Эврика (ACV), примерно в 45 минутах езды от парковой дороги. На севере — аэропорт Дель-Норте в Кресент-Сити (CEC).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать без плана.

  • Последствие: можно пропустить самые живописные остановки и тропы.

  • Альтернатива: загрузите карту на смартфон заранее — мобильная связь в парке часто пропадает.

  • Ошибка: оставлять мусор.

  • Последствие: ущерб для редких видов флоры и фауны.

  • Альтернатива: возьмите мешочек для отходов и выбросите всё после выезда из парка.

  • Ошибка: приезжать вечером.

  • Последствие: сложно найти парковку и рассмотреть пейзажи.

  • Альтернатива: планируйте визит на утро или середину дня.

А что если приехать осенью?

Осень — лучшее время для путешествия по дороге Друри. Воздух становится особенно прозрачным, папоротники краснеют, а солнечные лучи прорываются сквозь листву в золотистых потоках. Зимой же дорога приобретает загадочность: туман окутывает деревья, и кажется, будто попал в другой мир.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальные виды и тишина Отсутствие кафе и связи
Возможность пеших прогулок Ограниченное движение в сезон дождей
Простая доступность от шоссе US 101 Нет общественного транспорта
Возможность наблюдать диких животных Ограниченные парковочные места
Идеальна для фото-туров Требуется личный транспорт

Часто задаваемые вопросы

Как доехать до дороги Ньютона Б. Друри?
Лучше всего на автомобиле по трассе US 101. Въезды расположены у Орика и Кресент-Сити.

Можно ли проехать всю дорогу на велосипеде?
Да, особенно в дни без автомобильного движения. Дорога ровная и хорошо подходит для велопрогулок.

Есть ли здесь кемпинги?
Да, рядом расположен кемпинг Elk Prairie — уютное место среди секвой, где можно переночевать с палаткой или в трейлере.

Мифы и правда

  • Миф: дорога Ньютона Б. Друри — это просто часть трассы US 101.
    Правда: это отдельный маршрут, проложенный специально через старовозрастной лес.

  • Миф: секвойи можно увидеть только в национальном парке Редвуд.
    Правда: парк Прери-Крик-Редвудс также охраняет огромные массивы древних деревьев.

  • Миф: сюда добраться сложно.
    Правда: доступ с главной трассы занимает всего несколько минут.

3 интересных факта

• Некоторые секвойи на дороге Друри старше египетских пирамид.
• Их кора устойчива к огню, благодаря чему деревья выживают после лесных пожаров.
• Ньютон Друри был первым директором Национальной парковой службы, родившимся на Западном побережье США.

Исторический контекст

В 1920-х годах местные активисты начали борьбу за сохранение древних секвой. Тогда древесина ценилась выше самой природы — леса вырубались стремительно. Благодаря усилиям Ньютона Друри и движения Save the Redwoods League удалось остановить уничтожение и создать сеть заповедников.

Сегодня дорога, носящая его имя, — не просто транспортный маршрут, а символ уважения к прошлому и благодарности природе.

