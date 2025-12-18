Россиян ждет подарок в 2026 году: экономист спрогнозировал, когда жильё станет доступнее

На рынке новостроек в России в 2026 году возможна коррекция цен вниз — при условии, что ипотечный спрос перестанет разгоняться искусственными стимулами. Такой сценарий означает не "обвал", а возвращение к более спокойной динамике после периода перегрева. Об этом сообщает URA. RU со ссылкой на главного экономиста консалтинговой компании "ПФ-Капитал" Евгения Надоршина.

Почему новостройки могут подешеветь

Экономист связывает вероятное снижение цен с тем, что "нездоровое оживление" в ипотеке, по его ожиданиям, может прекратиться в ближайшие месяцы. Если приток заемщиков ослабнет, у продавцов будет меньше возможностей удерживать высокий ценовой уровень на первичном рынке. В такой логике удешевление выглядит как реакция на охлаждение спроса, а не как случайное колебание.

Надоршин считает, что в сегменте первичной недвижимости сформировался пузырь, и объясняет его избыточным стимулированием.

"Пузырь в этом секторе сформировался из-за избыточного стимулирования, создавшего условия для спекулянтов", — говорит Евгений Надоршин.

По его словам, заметную долю жилья покупали не ради улучшения условий, и итогом стала высокая долговая нагрузка домохозяйств.

Ипотечное "оживление" и роль ключевой ставки

В правительстве отмечали, что в октябре-ноябре в России наблюдалось оживление на ипотечном рынке. Эта динамика, по сути, стала фоном для дальнейшего роста цен на первичную недвижимость. Когда спрос ускоряется, рынок новостроек обычно реагирует быстрее других сегментов, потому что покупка часто завязана на кредит.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, оживлению способствовало снижение ключевой ставки. В этом контексте прогноз Надоршина строится на ожидании, что текущий импульс выдохнется и перестанет подпитывать цены. Тогда, как он полагает, у рынка появится шанс вернуться к более "земной" оценке стоимости квартир в новостройках.