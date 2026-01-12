Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:27

Города-лидеры и классические имена: каким стал первый демографический итог года на Кубани

София и Михаил стали самыми частыми именами года — и.о. министра Филиппов

В новогодние дни в Краснодарском крае традиционно фиксируется всплеск рождаемости, и прошедшие праздники не стали исключением. За первые январские дни в регионе на свет появились более полутора тысяч детей, что власти рассматривают как позитивный демографический сигнал. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своём Telegram-канале.

Рождаемость в праздничные дни

С 31 декабря по 11 января в Краснодарском крае родились 1 470 малышей. Среди новорождённых оказалось 764 мальчика и 706 девочек. Таким образом, число мальчиков в этот период незначительно превысило количество девочек.

Наибольшее число родов было зарегистрировано в крупных и средних городах региона. Лидерами по количеству новорождённых стали Краснодар, Сочи, Армавир и Новороссийск. Также значительный вклад внесли Славянск-на-Кубани, Абинск и Лабинск, где в праздничные дни активно работали родильные дома и перинатальные центры.

Города и районы — в лидерах

По словам Евгения Филиппова, только за последние сутки на Кубани появились на свет 93 ребёнка — 48 мальчиков и 45 девочек. Больше всего новорождённых пришлось на Краснодар, где родились 54 малыша. В Армавире зафиксировано пять рождений, в Павловском районе — четыре, ещё три ребёнка появились на свет в Лабинском районе.

Медицинские учреждения региона, как отмечают в минздраве, в праздничный период работали в штатном режиме, обеспечивая необходимую помощь роженицам и новорождённым.

Самые популярные имена года

Исполняющий обязанности министра также привёл данные о наиболее востребованных именах среди новорождённых в 2025 году. В их числе оказались София, Ева, Мария, Анна и Варвара у девочек, а также Михаил, Артём, Александр, Матвей и Марк у мальчиков.

"Отмечу, что самыми популярными именами в 2025 годы стали — София, Михаил, Артем, Ева, Александр, Мария, Матвей, Марк, Анна и Варвара", — написал Евгений Филиппов.

По мнению специалистов, устойчивый интерес к классическим именам отражает общую тенденцию последних лет и сохраняется как в крупных городах, так и в муниципалитетах края.

