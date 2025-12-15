Младенца не нужно мыть так часто, как принято думать: неожиданная правда

Купание новорожденного часто вызывает у родителей тревогу и множество вопросов, особенно в первые недели жизни ребенка. При этом чрезмерное усердие в водных процедурах не всегда оправдано и может быть излишним. Об этом сообщает телеканал "Саратов 24" со ссылкой на комментарий врача Анны Спиваковской.

Специалист отмечает, что уход за младенцем должен учитывать физиологические особенности этого возраста. Универсального графика для всех детей не существует, однако есть общие рекомендации, которых в большинстве случаев бывает достаточно.

Как часто нужно купать младенца

Доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ имени В. И. Разумовского Анна Спиваковская рассказала, что здоровых новорожденных не требуется купать ежедневно. По ее словам, при условии регулярной гигиены полное купание с погружением в воду достаточно проводить два-три раза в неделю.

"Поскольку здоровые новорожденные мало пачкаются и не потеют, при соблюдении ежедневной гигиены купать с полным погружением достаточно два-три раза в неделю", — пояснила врач.

Она подчеркнула, что при выборе частоты купания всегда следует ориентироваться на состояние кожи и общее самочувствие ребенка.

Индивидуальный подход и безопасность

Спиваковская обратила внимание на то, что у каждого младенца есть индивидуальные особенности, которые могут влиять на режим ухода. В некоторых случаях частоту купаний может потребоваться скорректировать, особенно если возникают кожные реакции или другие вопросы.

Врач рекомендовала родителям не стесняться обращаться за консультацией к педиатру при любых сомнениях. Такой подход позволяет избежать ошибок и подобрать оптимальный режим гигиенических процедур.

Когда и как начинать купание

Отдельно специалист подчеркнула, что начинать купание новорожденного следует только после отпадения пуповинного остатка. Это важно для снижения риска инфицирования и правильного заживления.

По ее словам, наиболее удобным временем для процедуры считается вечер. Купать ребенка рекомендуется в теплой воде, создавая спокойную обстановку, чтобы водные процедуры не вызывали у младенца стресса и способствовали расслаблению перед сном.