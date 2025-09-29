Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Микрофон
Микрофон
© unsplash.com by Oscar Keys is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:11

Секретный альбом под угрозой спойлеров: The Neighbourhood снова дразнят слушателей уличными тизерами

The Neighbourhood тизерят новый альбом с песней "Love Bomb" в Лос-Анджелесе

The Neighbourhood возвращаются после перерыва и тизерят новый альбом. На улицах Лос-Анджелеса появились необычные инсталляции: колонки с перевернутым домом — логотипом группы, из которых доносится новая, еще не выпущенная песня. В городе также расклеены постеры с изображением часов и надписью "Вернутся", что сразу привлекло внимание фанатов.

Новая музыка и слухи о треках

Песня, звучавшая из колонок, уже получила прозвище "Love Bomb". Это слово также появилось в сторис группы. В композиции звучат строки:

"When we're all alone // Holding more than hands // Winded collarbones up in smoke again // I know it's crazy, I know that I'm a fool // I know it's way too soon to tell you I love // You, you // You, you".

Помимо "Love Bomb", поклонники пытаются угадать треки будущего альбома. Среди вероятных названий называют "Besides Ourselves", "Jacket", "Maniac" и "Every Time". Эти догадки основаны на недавно выпущенных синглах, коротких отрывках песен, информации из стриминговых сервисов и авторских обществ, а также наблюдениях с живых выступлений и активности группы в соцсетях. На данный момент это всё остаётся слухами и официально не подтверждено.

Символика и возможная дата релиза

Особое внимание привлекают картонные часы, расположенные над охапками белых роз и фирменными шоперами The Neighbourhood. На них стрелки указывают на 10 и 2. Поклонники предположили, что это может быть намёком на дату выхода альбома — 2 октября.

Возвращение после трёх лет

О возвращении после трёхлетнего перерыва группа объявила ещё в августе. На сегодняшний день The Neighbourhood выпустили пять студийных альбомов. Самую широкую популярность коллективу принес их дебютный альбом "I Love You" и хит "Sweater Weather", который до сих пор считается визитной карточкой группы.

Как фанаты готовятся к новому релизу

  1. Следят за обновлениями в социальных сетях и сторис группы.

  2. Слушают тизеры, которые неожиданно появляются на улицах или онлайн.

  3. Обсуждают возможные треки и делятся догадками о названии альбома.

А что если альбом выйдет раньше или позже ожидаемой даты

Даже если 2 октября действительно окажется ориентировочной датой, группа может изменить планы. Любой перенос релиза приведёт к новым обсуждениям среди фанатов и повышенному интересу к каждому тизеру.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как узнать дату выхода альбома?
На данный момент официальной информации нет, но фанаты ориентируются на символику на постерах и сторис группы.

Сколько треков будет на альбоме?
Точной информации пока нет. По слухам, могут появиться новые композиции, включая "Love Bomb", "Besides Ourselves", "Jacket", "Maniac" и "Every Time".

Что делать, если хочется услышать песню раньше релиза?
Следите за фанатскими публикациями и официальными сторис группы — иногда там появляются тизеры и фрагменты новых треков.

Интересные факты

  1. Логотип группы в виде перевернутого дома является узнаваемым символом The Neighbourhood.

  2. Дебютный альбом группы вышел в 2013 году и сразу принёс им мировую известность.

  3. "Sweater Weather" остаётся главным хитом коллектива, вдохновляя многочисленные каверы и ремиксы.

Исторический контекст

The Neighbourhood формировались в 2011 году в Лос-Анджелесе. За годы существования группа экспериментировала с инди-роком, электроникой и R&B, создавая узнаваемое звучание. Их необычные маркетинговые ходы, включая уличные инсталляции и социальные сети, всегда привлекали внимание к новым релизам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Warner Bros. впервые с 2019 года заработала 4 млрд долларов при минимальном числе релизов сегодня в 8:06

Киноколосс вернулся на трон: как Warner Bros. обошла конкурентов с минимальным числом релизов

Warner Bros. вернулась на вершину кассовых сборов, собрав 4 миллиарда долларов всего с 11 фильмов и обновив свои рекорды в мировом прокате.

Читать полностью » Том Холланд сообщил, что идет на поправку после госпитализации со съемок сегодня в 7:59

Миллионы на кону: зачем Том Холланд рисковал жизнью ради одного трюка

Том Холланд впервые обратился к фанатам после инцидента на съемках "Человека-паука" и рассказал о своем самочувствии. Но есть нюанс, о котором не знали зрители.

Читать полностью » Ольга Бузова назвала фразы мужчин, которые показывают отсутствие внимания в отношениях сегодня в 6:43

"Я пришёл и сразу вырубился": Бузова иронично разоблачила мужские оправдания

Ольга Бузова раскрыла, какие мужские оправдания раздражают её больше всего, и поделилась советами, как отличить искренность от безразличия.

Читать полностью » Мадонна Мур назвала женщин-знаменитостей с ярко выраженным личным стилем в шоу-бизнесе сегодня в 6:40

Какие звезды без вкуса, а какие играют сами: стильная правда шоу-бизнеса

Мода российских звезд — больше, чем красивые наряды. Разбираемся, кто на самом деле формирует их стиль и как отличить личный вкус от работы стилистов.

Читать полностью » Свифт рассказала о подготовке визуального оформления и глянцевой отделке физического альбома сегодня в 4:30

Волшебство на виниле: Свифт раскрыла тайны роскошного оформления нового альбома

Тейлор Свифт раскрыла новые подробности о своём альбоме: уникальные стихотворения на виниле, фотокарточки и глянцевая отделка создают роскошный продукт для фанатов.

Читать полностью » Дженнифер Линч рассказала, что отец Дэвид Линч попросил её снять фильм по его сценарию сегодня в 3:51

Шок и слёзы в семье Линч: Дэвид доверил дочери свой последний проект

Дженнифер Линч рассказала о необычном наследии: незадолго до смерти отец доверил ей сценарий для будущего фильма, открывая путь к новому кинематографическому проекту.

Читать полностью » Sky анонсировала сериал о семье Гуччи по мемуарам дочери Маурицио Гуччи сегодня в 2:59

Модный трон трещит по швам: как новая итальянская версия истории Гуччи покажет семью изнутри

Sky готовит сериал о семье Гуччи с итальянской перспективой событий, которые потрясли модный мир и стали мировым медиасобытием.

Читать полностью » В Великобритании нашли три ранее неизданных рассказа Вирджинии Вулф сегодня в 1:56

Скандал в литературе: Вирджиния Вулф оказалась ещё талантливее, чем мы думали

В Великобритании обнаружены три неизданных ранних рассказа Вирджинии Вулф, которые раскрывают новые грани творчества писательницы и откроют неизвестные страницы ее биографии.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Исследования: фитнес-браслеты завышают расход калорий на тренировках до 40%
Авто и мото

Господдержка автокредитов и льготного лизинга сократится с 2026 года более чем на четверть
Авто и мото

Эксперт "За рулем" объяснил, на что обратить внимание при покупке зимнего АКБ
Садоводство

Садоводы советуют использовать лёгкий дренированный грунт для пересадки фикуса
Садоводство

Аспирин можно использовать для полива и опрыскивания но только с правильной дозировкой раствора
Красота и здоровье

Коровье молоко может вызывать воспаление и аллергические реакции у людей — диетолог Елена Соломатина
Наука

Даляньские учёные открыли уникальные возможности биоугля для разрушения загрязнителей
Авто и мото

FAVORIT MOTORS: зимой важно использовать омыватель с запасом до −30 градусов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet