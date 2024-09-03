Кровавый карнавал в Нью-Йорке: Стрельба по толпе, пятеро раненых

В понедельник вечером нью-йоркский карнавал, посвященный карибской культуре, омрачился трагедией. Неизвестный злоумышленник открыл огонь по толпе зрителей, в результате чего ранения получили пять человек.
Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на полицию, стрельба произошла во время прохождения праздничного шествия. По словам правоохранителей, нападавший находился на некотором расстоянии от толпы и целенаправленно атаковал группу людей. Очевидцы отмечают, что из-за громкой музыки карнавала звуки выстрелов поначалу остались незамеченными.
Среди пострадавших — четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 16 до 69 лет. Все они были госпитализированы, однако, по словам медиков, их жизни вне опасности, состояние оценивается как стабильное.
Напомним, что ранее в этом месяце лондонский карибский карнавал также был омрачен насилием. В результате нападения погибли два человека — гражданка Великобритании и гражданин Швеции. Полиция задержала 349 человек за нарушение общественного порядка и ношение оружия.
Фото: www. flickr.com/Nick.Allen (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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