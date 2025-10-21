Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кишечный виром
Кишечный виром
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:45

В России выявлен новый опасный вирус: начинается как простуда, а заканчивается воспалением лёгких

В России зафиксированы случаи нового тяжёлого респираторного вируса

В России зафиксированы случаи нового респираторного заболевания, симптомы которого напоминают ОРВИ, но протекает оно значительно тяжелее. Первые случаи врачи зарегистрировали весной, однако вирус продолжает распространяться и осенью. По данным RuNews24.ru, болезнь поражает верхние дыхательные пути и может вызывать воспалительные процессы в лёгких.

Как проявляется заболевание

В начале болезни симптомы похожи на обычную простуду — ломота в мышцах и суставах, слабость, незначительная температура. Но уже через 2-3 дня состояние резко ухудшается.

"Температура поднимается до 39 градусов и начинается сильнейший кашель, нередко с кровью", — отмечается в сообщении.

Особенностью нового вируса является отсутствие возбудителей COVID-19 или гриппа при лабораторных анализах. Это позволяет предположить, что речь идёт о новой разновидности респираторных вирусов, отличающейся высокой изменчивостью и способной быстро приспосабливаться к организму человека.

"Скорее всего, причина — в быстрой изменчивости респираторных вирусов, которых очень много", — поясняют специалисты.

Кто находится в группе риска

Больше всего страдают люди, у которых уже есть хронические заболевания лёгких или сниженный иммунитет:
• пациенты с бронхиальной астмой;
• аллергики;
• перенёсшие коронавирусную инфекцию;
• курильщики.

У этих категорий болезнь протекает тяжелее, чаще приводит к воспалению лёгких и требует медицинского наблюдения.

"Новый вирус поражает верхние дыхательные пути и приводит к патологическим процессам в лёгких", — уточнили медики.

Почему болезнь протекает тяжело

Организм не имеет к вирусу готового иммунного ответа. По этой причине инфекция быстро размножается и вызывает воспаление не только слизистой, но и бронхов. Механизм её действия схож с другими респираторными инфекциями, но последствия могут быть серьёзнее.

Одна из особенностей — повреждение мелких сосудов в дыхательных путях, из-за чего кашель может сопровождаться кровянистыми прожилками.

Врачи также отмечают, что новые вирусы становятся всё более устойчивыми к сезонным перепадам температуры и влажности, что усложняет прогнозирование эпидемиологических вспышек.

Советы шаг за шагом: как защититься от нового вируса

  1. Избегайте скоплений людей. Чем меньше контактов, тем ниже риск заражения.

  2. Носите маску в людных местах. Она снижает вероятность попадания вируса с каплями слюны и пыли.

  3. Регулярно мойте руки. Простая гигиена остаётся одним из самых эффективных способов профилактики.

  4. Проветривайте помещение. Вирусы активнее распространяются в сухом и тёплом воздухе.

  5. Следите за влажностью. Оптимальный уровень — 40-60%.

  6. Укрепляйте иммунитет. Сбалансированное питание, витамины и физическая активность повышают устойчивость организма.

  7. При первых симптомах — к врачу. Не пытайтесь лечить сильный кашель самостоятельно.

"То же самое, чему нас всю жизнь учили: избегать скопления людей, в людных местах надевать маску, мыть руки", — напоминает издание aif.ru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: думать, что лёгкая слабость пройдёт сама.
    Последствие: вирус может спуститься в лёгкие и вызвать воспаление.
    Альтернатива: обратиться к врачу при первых признаках болезни.

  • Ошибка: сбивать температуру ниже 38°C сразу.
    Последствие: снижение защитной реакции организма.
    Альтернатива: принимать жаропонижающие только при сильном жаре.

  • Ошибка: лечиться антибиотиками без назначения.
    Последствие: они не действуют на вирусы и ухудшают микрофлору.
    Альтернатива: принимать только по назначению врача после анализов.

Таблица: отличия нового вируса от ОРВИ и гриппа

Признак ОРВИ Грипп Новый вирус
Начало болезни Постепенное Резкое Умеренное, с резким ухудшением на 2-3 день
Температура 37-38°C 38-40°C До 39°C, сохраняется дольше
Кашель Сухой, слабый Сухой, болезненный Сильный, с прожилками крови
Ломота в теле Незначительная Сильная Выраженная
Диагностика Определяется вирус Вирус гриппа COVID- и грипп-тест отрицательные

А что если уже появились симптомы

Если температура повышается и появляется кашель, важно не затягивать с визитом к врачу. Самолечение может привести к осложнениям, особенно у людей с хроническими болезнями.

До приезда специалиста можно:
• пить больше жидкости (тёплый чай, компоты, вода);
• соблюдать постельный режим;
• избегать физических нагрузок;
• не использовать противокашлевые препараты без назначения.

При подозрении на пневмонию необходимо сделать рентген или КТ лёгких и пройти анализ крови, чтобы определить воспалительный процесс.

Мифы и правда

Миф 1. Новый вирус — это скрытая форма коронавируса.
Правда. Анализы показывают отрицательные результаты на COVID-19, это другой возбудитель.

Миф 2. Заражаются только люди с ослабленным иммунитетом.
Правда. Заболеть может любой, но тяжёлое течение чаще у хронических пациентов.

Миф 3. Маска не помогает.
Правда. Медицинская маска снижает риск заражения в замкнутых помещениях почти на 60%.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли определить вирус по тесту?
Пока нет экспресс-тестов, способных точно выявить этот возбудитель. Диагноз ставится по симптомам и результатам анализов.

Помогает ли вакцина от гриппа?
Да, она не защищает от нового вируса напрямую, но снижает риск двойной инфекции и осложнений.

Когда обращаться к врачу?
Если высокая температура держится более трёх дней, кашель усиливается или появляется кровь в мокроте.

Можно ли заразиться повторно?
Иммунитет после болезни, вероятно, нестойкий, поэтому повторное заражение возможно.

Три интересных факта

  1. По словам врачей, подобные вирусы появляются каждые несколько лет из-за естественной мутации респираторных возбудителей.

  2. Люди, ведущие активный образ жизни и регулярно бывающие на свежем воздухе, переносят инфекцию легче.

  3. Новые исследования показывают, что влажный воздух в помещении снижает активность вирусов почти на 30%.

Исторический контекст

Случаи респираторных заболеваний, вызванных неизвестными вирусами, регистрировались и ранее — например, вспышки атипичной пневмонии в начале 2000-х и коронавируса в 2020 году. Учёные отмечают, что природа большинства таких вирусов связана с естественными мутациями. Сегодня важно не столько выяснить происхождение болезни, сколько соблюдать проверенные меры профилактики — гигиену, масочный режим и внимательное отношение к собственному здоровью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Наталья Савицкая рассказала, как цвет фруктов и овощей влияет на здоровье сегодня в 13:10
Цвет и здоровье: врачи объяснили, зачем есть овощи и фрукты всех оттенков радуги

Цвет фруктов и овощей влияет не только на их вкус, но и на пользу. Врач Наталья Савицкая объяснила, как оттенки продуктов помогают сердцу, нервам и молодости кожи.

Читать полностью » Солянка и сливочные супы признаны самыми вредными для пищеварения — Екатерина Гузман сегодня в 13:07
Тарелка, от которой тяжело дышать: какие супы превращают обед в удар по сосудам

Не каждый суп полезен для организма: густые бульоны, солянки и крем-супы могут вредить сердцу и желудку. Какие первые блюда стоит исключить из рациона, объясняет врач-нутрициолог.

Читать полностью » Врач Ольга Столярова предупредила: сидячая работа может привести к сенсомоторной амнезии сегодня в 10:28
Мозг теряет связь с телом: врачи объяснили, что такое сенсомоторная амнезия и почему она опасна

Чувствуете скованность и боль без причины? Врач Ольга Столярова объяснила, как мозг может "забыть" тело и почему сенсомоторная амнезия — обратимое состояние.

Читать полностью » Физическая активность при гипертонии укрепляет сосуды и снижает давление — Евгений Шляхто сегодня в 10:13
Бег трусцой или шаг до скорой: как выбрать безопасный спорт при гипертонии

Кардиолог объяснил, какие физические нагрузки безопасны при гипертонии, а какие могут навредить. Узнайте, как тренироваться с пользой и без риска для сердца.

Читать полностью » Врач Валентина Нечушкина рассказала о предложении легализовать профилактические операции для женщин с генетическим риском рака сегодня в 10:13
Профилактика или лишение здоровья: в России обсуждают разрешение на удаление органов у здоровых женщин

Онкологи предлагают разрешить профилактическое удаление органов у женщин с мутациями BRCA. Почему врачи считают этот шаг оправданным, но опасным, — в материале.

Читать полностью » Врач Андрей Малявин назвал симптомы, при которых вирус может перейти в пневмонию сегодня в 9:47
Болезнь отступила, но ненадолго: почему повторная температура после ОРВИ может быть тревожным сигналом

Если после выздоровления снова поднимается температура и усиливается кашель — это не простуда. Пульмонолог Андрей Малявин объяснил, почему "вторая волна" болезни опасна.

Читать полностью » Врач Ольга Чиркова: избыток апельсинов и лимонов может повредить зубы и почки сегодня в 9:33
Витамин С против вас: врачи предупредили об опасности чрезмерной любви к цитрусовым

Апельсины и лимоны укрепляют иммунитет, но в избытке могут навредить. Врач Ольга Чиркова рассказала, чем опасно злоупотребление цитрусовыми осенью.

Читать полностью » Переизбыток воды нарушает солевой баланс и вызывает слабость и судороги — Яна Шмелева сегодня в 9:13
Два литра — миф, который всех обманул: как мода на воду довела людей до интоксикации

Не всегда вода — символ здоровья. Врач объяснила, почему чрезмерное питьё может стать угрозой для организма и кому важно соблюдать осторожность.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Инженер Милад Хагани отметил, что чувство неуязвимости делает водителей SUV менее осторожными
Красота и здоровье
В Татарстане врачи удалили миому матки во время кесарева сечения
Еда
Котлеты из куриной грудки по рецепту шеф-повара получаются сочными без мясорубки
Технологии
Аналитики StatCounter сообщили о росте числа устройств с Windows 7
Туризм
Осенью и весной Египет раскрывается во всей красе: тёплое море и яркие кораллы
Еда
Баварский яблочный торт-пирог по рецепту кондитера сочетает три текстуры
Наука
Латимерию впервые засняли живой у Молуккских островов на глубине 150 метров — Алексис Шапюи
Садоводство
Проращивание картофеля перед посадкой помогает собрать первый урожай
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet