В России выявлен новый опасный вирус: начинается как простуда, а заканчивается воспалением лёгких
В России зафиксированы случаи нового респираторного заболевания, симптомы которого напоминают ОРВИ, но протекает оно значительно тяжелее. Первые случаи врачи зарегистрировали весной, однако вирус продолжает распространяться и осенью. По данным RuNews24.ru, болезнь поражает верхние дыхательные пути и может вызывать воспалительные процессы в лёгких.
Как проявляется заболевание
В начале болезни симптомы похожи на обычную простуду — ломота в мышцах и суставах, слабость, незначительная температура. Но уже через 2-3 дня состояние резко ухудшается.
"Температура поднимается до 39 градусов и начинается сильнейший кашель, нередко с кровью", — отмечается в сообщении.
Особенностью нового вируса является отсутствие возбудителей COVID-19 или гриппа при лабораторных анализах. Это позволяет предположить, что речь идёт о новой разновидности респираторных вирусов, отличающейся высокой изменчивостью и способной быстро приспосабливаться к организму человека.
"Скорее всего, причина — в быстрой изменчивости респираторных вирусов, которых очень много", — поясняют специалисты.
Кто находится в группе риска
Больше всего страдают люди, у которых уже есть хронические заболевания лёгких или сниженный иммунитет:
• пациенты с бронхиальной астмой;
• аллергики;
• перенёсшие коронавирусную инфекцию;
• курильщики.
У этих категорий болезнь протекает тяжелее, чаще приводит к воспалению лёгких и требует медицинского наблюдения.
"Новый вирус поражает верхние дыхательные пути и приводит к патологическим процессам в лёгких", — уточнили медики.
Почему болезнь протекает тяжело
Организм не имеет к вирусу готового иммунного ответа. По этой причине инфекция быстро размножается и вызывает воспаление не только слизистой, но и бронхов. Механизм её действия схож с другими респираторными инфекциями, но последствия могут быть серьёзнее.
Одна из особенностей — повреждение мелких сосудов в дыхательных путях, из-за чего кашель может сопровождаться кровянистыми прожилками.
Врачи также отмечают, что новые вирусы становятся всё более устойчивыми к сезонным перепадам температуры и влажности, что усложняет прогнозирование эпидемиологических вспышек.
Советы шаг за шагом: как защититься от нового вируса
-
Избегайте скоплений людей. Чем меньше контактов, тем ниже риск заражения.
-
Носите маску в людных местах. Она снижает вероятность попадания вируса с каплями слюны и пыли.
-
Регулярно мойте руки. Простая гигиена остаётся одним из самых эффективных способов профилактики.
-
Проветривайте помещение. Вирусы активнее распространяются в сухом и тёплом воздухе.
-
Следите за влажностью. Оптимальный уровень — 40-60%.
-
Укрепляйте иммунитет. Сбалансированное питание, витамины и физическая активность повышают устойчивость организма.
-
При первых симптомах — к врачу. Не пытайтесь лечить сильный кашель самостоятельно.
"То же самое, чему нас всю жизнь учили: избегать скопления людей, в людных местах надевать маску, мыть руки", — напоминает издание aif.ru.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: думать, что лёгкая слабость пройдёт сама.
Последствие: вирус может спуститься в лёгкие и вызвать воспаление.
Альтернатива: обратиться к врачу при первых признаках болезни.
-
Ошибка: сбивать температуру ниже 38°C сразу.
Последствие: снижение защитной реакции организма.
Альтернатива: принимать жаропонижающие только при сильном жаре.
-
Ошибка: лечиться антибиотиками без назначения.
Последствие: они не действуют на вирусы и ухудшают микрофлору.
Альтернатива: принимать только по назначению врача после анализов.
Таблица: отличия нового вируса от ОРВИ и гриппа
|Признак
|ОРВИ
|Грипп
|Новый вирус
|Начало болезни
|Постепенное
|Резкое
|Умеренное, с резким ухудшением на 2-3 день
|Температура
|37-38°C
|38-40°C
|До 39°C, сохраняется дольше
|Кашель
|Сухой, слабый
|Сухой, болезненный
|Сильный, с прожилками крови
|Ломота в теле
|Незначительная
|Сильная
|Выраженная
|Диагностика
|Определяется вирус
|Вирус гриппа
|COVID- и грипп-тест отрицательные
А что если уже появились симптомы
Если температура повышается и появляется кашель, важно не затягивать с визитом к врачу. Самолечение может привести к осложнениям, особенно у людей с хроническими болезнями.
До приезда специалиста можно:
• пить больше жидкости (тёплый чай, компоты, вода);
• соблюдать постельный режим;
• избегать физических нагрузок;
• не использовать противокашлевые препараты без назначения.
При подозрении на пневмонию необходимо сделать рентген или КТ лёгких и пройти анализ крови, чтобы определить воспалительный процесс.
Мифы и правда
Миф 1. Новый вирус — это скрытая форма коронавируса.
Правда. Анализы показывают отрицательные результаты на COVID-19, это другой возбудитель.
Миф 2. Заражаются только люди с ослабленным иммунитетом.
Правда. Заболеть может любой, но тяжёлое течение чаще у хронических пациентов.
Миф 3. Маска не помогает.
Правда. Медицинская маска снижает риск заражения в замкнутых помещениях почти на 60%.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Можно ли определить вирус по тесту?
Пока нет экспресс-тестов, способных точно выявить этот возбудитель. Диагноз ставится по симптомам и результатам анализов.
Помогает ли вакцина от гриппа?
Да, она не защищает от нового вируса напрямую, но снижает риск двойной инфекции и осложнений.
Когда обращаться к врачу?
Если высокая температура держится более трёх дней, кашель усиливается или появляется кровь в мокроте.
Можно ли заразиться повторно?
Иммунитет после болезни, вероятно, нестойкий, поэтому повторное заражение возможно.
Три интересных факта
-
По словам врачей, подобные вирусы появляются каждые несколько лет из-за естественной мутации респираторных возбудителей.
-
Люди, ведущие активный образ жизни и регулярно бывающие на свежем воздухе, переносят инфекцию легче.
-
Новые исследования показывают, что влажный воздух в помещении снижает активность вирусов почти на 30%.
Исторический контекст
Случаи респираторных заболеваний, вызванных неизвестными вирусами, регистрировались и ранее — например, вспышки атипичной пневмонии в начале 2000-х и коронавируса в 2020 году. Учёные отмечают, что природа большинства таких вирусов связана с естественными мутациями. Сегодня важно не столько выяснить происхождение болезни, сколько соблюдать проверенные меры профилактики — гигиену, масочный режим и внимательное отношение к собственному здоровью.
