В России выявлен новый опасный вирус: начинается как простуда, а заканчивается воспалением лёгких

В России зафиксированы случаи нового респираторного заболевания, симптомы которого напоминают ОРВИ, но протекает оно значительно тяжелее. Первые случаи врачи зарегистрировали весной, однако вирус продолжает распространяться и осенью. По данным RuNews24.ru, болезнь поражает верхние дыхательные пути и может вызывать воспалительные процессы в лёгких.

Как проявляется заболевание

В начале болезни симптомы похожи на обычную простуду — ломота в мышцах и суставах, слабость, незначительная температура. Но уже через 2-3 дня состояние резко ухудшается.

"Температура поднимается до 39 градусов и начинается сильнейший кашель, нередко с кровью", — отмечается в сообщении.

Особенностью нового вируса является отсутствие возбудителей COVID-19 или гриппа при лабораторных анализах. Это позволяет предположить, что речь идёт о новой разновидности респираторных вирусов, отличающейся высокой изменчивостью и способной быстро приспосабливаться к организму человека.

"Скорее всего, причина — в быстрой изменчивости респираторных вирусов, которых очень много", — поясняют специалисты.

Кто находится в группе риска

Больше всего страдают люди, у которых уже есть хронические заболевания лёгких или сниженный иммунитет:

• пациенты с бронхиальной астмой;

• аллергики;

• перенёсшие коронавирусную инфекцию;

• курильщики.

У этих категорий болезнь протекает тяжелее, чаще приводит к воспалению лёгких и требует медицинского наблюдения.

"Новый вирус поражает верхние дыхательные пути и приводит к патологическим процессам в лёгких", — уточнили медики.

Почему болезнь протекает тяжело

Организм не имеет к вирусу готового иммунного ответа. По этой причине инфекция быстро размножается и вызывает воспаление не только слизистой, но и бронхов. Механизм её действия схож с другими респираторными инфекциями, но последствия могут быть серьёзнее.

Одна из особенностей — повреждение мелких сосудов в дыхательных путях, из-за чего кашель может сопровождаться кровянистыми прожилками.

Врачи также отмечают, что новые вирусы становятся всё более устойчивыми к сезонным перепадам температуры и влажности, что усложняет прогнозирование эпидемиологических вспышек.

Советы шаг за шагом: как защититься от нового вируса

Избегайте скоплений людей. Чем меньше контактов, тем ниже риск заражения. Носите маску в людных местах. Она снижает вероятность попадания вируса с каплями слюны и пыли. Регулярно мойте руки. Простая гигиена остаётся одним из самых эффективных способов профилактики. Проветривайте помещение. Вирусы активнее распространяются в сухом и тёплом воздухе. Следите за влажностью. Оптимальный уровень — 40-60%. Укрепляйте иммунитет. Сбалансированное питание, витамины и физическая активность повышают устойчивость организма. При первых симптомах — к врачу. Не пытайтесь лечить сильный кашель самостоятельно.

"То же самое, чему нас всю жизнь учили: избегать скопления людей, в людных местах надевать маску, мыть руки", — напоминает издание aif.ru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: думать, что лёгкая слабость пройдёт сама.

Последствие: вирус может спуститься в лёгкие и вызвать воспаление.

Альтернатива: обратиться к врачу при первых признаках болезни.

Ошибка: сбивать температуру ниже 38°C сразу.

Последствие: снижение защитной реакции организма.

Альтернатива: принимать жаропонижающие только при сильном жаре.

Ошибка: лечиться антибиотиками без назначения.

Последствие: они не действуют на вирусы и ухудшают микрофлору.

Альтернатива: принимать только по назначению врача после анализов.

Таблица: отличия нового вируса от ОРВИ и гриппа