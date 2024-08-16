Губернатор Белгородской области Гладков рассказал об увеличении выплат пострадавшим

В Белгородской области, в связи с введением режима чрезвычайной ситуации разных уровней из-за агрессии ВСУ, были пересмотрены меры поддержки для жителей, подвергшихся нападениям.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе были внедрены новые выплаты, включая 300 тысяч рублей за легкие ранения, что стало важным дополнением к уже существующим мерам помощи.

По словам Гладкова, на уровне региона и федерального правительства принято решение о введении режима ЧС, что привело к изменению условий материальной поддержки для пострадавших. С этого момента стали доступны новые выплаты. В частности, единовременная выплата для тех, кто пострадал, была увеличена до 15 тысяч рублей, а компенсация за частичную потерю имущества первой необходимости возросла до 75 тысяч рублей.

Дополнительной мерой стало увеличение выплат за полную утрату имущества до 150 тысяч рублей, а также введение новой выплаты в размере 300 тысяч рублей за легкие ранения. Для пострадавших со средними и тяжелыми ранениями компенсация возросла до 600 тысяч рублей, что значительно выше предыдущей суммы в 500 тысяч рублей. Членам семей погибших мирных жителей будет предоставлено единовременное пособие в размере 3 миллионов рублей.

Дополнительно предусмотрена частичная компенсация за аренду жилья для тех, кто потерял свои дома или кто они стали непригодными для проживания. Сумма составляет 20 тысяч рублей в месяц, а для многодетных семей - 40 тысяч рублей в месяц.

Губернатор отметил, что работы по восстановлению и строительству поврежденного или разрушенного жилья продолжатся, а также будут предусмотрены выплаты за поврежденный транспорт.

Фото: belregion.ru