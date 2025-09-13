За баню или теплицу отдельно расплатиться не получится: запрет уже принят

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся садовых и огородных земельных участков. Они закреплены в Федеральном законе № 353-ФЗ, который был принят летом 2024 года. Управление Росреестра по Орловской области напомнило жителям региона, что изменения напрямую коснутся порядка владения, распоряжения и использования таких земель.

Сделки с участками только вместе с постройками

Главное новшество заключается в том, что продать, подарить или каким-либо образом отчуждать садовый или огородный участок отдельно от расположенных на нём построек будет запрещено. Речь идёт о жилых или садовых домах, гаражах и хозяйственных постройках.

Что считается хозпостройкой

В законе уточнено само понятие хозяйственной постройки. К ним относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни, навесы, погреба и колодцы, если они не встроены в дом и не являются его частью.

Ограничения на раздел и требования к домам

Разделять (выделять долю в натуре) дома, гаражи и хозпостройки на садовых участках также будет запрещено. При этом жилые и садовые дома должны соответствовать градостроительным нормам и общим требованиям, предъявляемым к объектам ИЖС.

Запрет на коммерцию

Особое внимание уделено использованию земель: на территории садоводческих и огороднических товариществ полностью запрещается коммерческая деятельность. Это должно исключить практику размещения на дачных участках бань, хостелов, складов, мастерских, питомников и других объектов, не связанных с личными нуждами владельцев.

Зачем нужны изменения

По словам руководителя регионального Управления Росреестра Надежды Кацуры, закон позволит защитить добросовестных собственников и покупателей от мошенников, а также предотвратить неправомерное освоение земель.

"Новый закон поможет дополнительно обезопасить добросовестных собственников земельных участков и строений, защитить потенциальных покупателей такой недвижимости от непорядочных продавцов и мошенников, а также предотвратить неправомерное освоение земель", — подчеркнула Кацура.

Актуальность для Орловской области

Только в 2024 году в регионе было зарегистрировано 1230 прав собственности на садовые и огородные участки, а также 435 прав на строения, расположенные на них. Это говорит о высокой востребованности дачной недвижимости и актуальности новых правил.

Итог

С сентября 2025 года распоряжение дачными и огородными участками станет жёстко регламентированным. Владельцам стоит учитывать ограничения заранее, чтобы избежать проблем с будущими сделками и использовать землю исключительно для личных нужд.