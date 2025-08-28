Опасность, которую мы не замечаем: что скрывает заках новой мебели

Покупка новой мебели всегда связана с особой атмосферой: чистота, свежесть, обновление интерьера. Но за характерным "новым запахом" стоит не столько радость, сколько химия. Мало кто задумывается, что этот аромат может быть опасным для здоровья.

Откуда берётся запах

Чаще всего мебель изготавливается из ЛДСП, фанеры или других древесных плит. В их составе — клей, смолы и лаки. Именно они выделяют летучие органические соединения, главным из которых является формальдегид. В первые недели концентрация этих веществ особенно высока, и именно они формируют тот самый запах "нового".

Чем это может грозить

Формальдегид и другие летучие соединения способны раздражать слизистые, вызывать головную боль, кашель, усталость. При длительном воздействии — повышают риск аллергических реакций и проблем с дыхательной системой. Особенно чувствительны к ним дети и люди с астмой.

Что делать, чтобы снизить риски

Существуют простые меры, которые помогут уменьшить вред:

сразу снимать упаковку с мебели, чтобы она "дышала",

проветривать комнату не менее 2-3 недель,

использовать очиститель воздуха с угольным фильтром,

при возможности выбирать мебель с маркировкой "Е1" или "Е0" (низкое содержание формальдегида).

Как понять, что всё в порядке

Через несколько недель интенсивность запаха обычно снижается. Если же стойкий аромат держится дольше месяца, стоит проверить уровень формальдегида специальными тестами или пригласить специалистов.

Новый интерьер без вреда

Запах новой мебели — это не только радость, но и сигнал быть осторожнее. Правильное проветривание и забота о воздухе дома помогут сохранить здоровье и наслаждаться обновлённым интерьером без лишних рисков.