Эксперт по кибербезопасности рассказал о новой схеме мошенничества через портал Госуслуг

Мошенники разработали новую схему обмана через портал госуслуг, используя поддельную электронную подпись и несколько сложных этапов. Сначала они получают доступ к аккаунту жертвы и загружают поддельную доверенность. Затем звонят под видом правоохранителей и предлагают перевести деньги на якобы безопасный счет. Основными жертвами становятся пенсионеры и люди среднего возраста, сообщает Вечерняя Москва.
Эксперт по кибербезопасности Марсель Дандамаев посоветовал не передавать коды из СМС и, если мошенникам удалось получить доступ к аккаунту, сразу обращаться в техподдержку госуслуг. Он также порекомендовал проверять личности звонящих, обращаясь напрямую в соответствующие организации.
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