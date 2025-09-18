Дачникам придётся отвечать не только за сделки, но и за вид участка

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила, касающиеся использования и содержания дачных участков. Поправки в законодательство направлены на упорядочение сделок и повышение ответственности собственников.

Что изменилось

Адвокат Андрей Петров в беседе с "Погода Mail" пояснил, что теперь нельзя продавать или передавать отдельно строения без земли. Это касается:

жилых домов,

садовых строений,

хозяйственных построек,

гаражей и других объектов.

Все они юридически "привязаны" к участку и должны продаваться вместе с ним.

Кроме того, напомнил юрист, на дачных землях по-прежнему запрещено вести предпринимательскую деятельность.

Для чего нужны изменения

По словам специалистов, нововведения:

делают сделки с недвижимостью более прозрачными;

уменьшают количество спорных ситуаций;

снижают юридические риски для собственников и покупателей.

Новые требования к содержанию участков

Эксперт Павел Авдеев обратил внимание, что теперь запрещается оставлять огороды и сады заброшенными. Заросли сорняков рассматриваются как нарушение правил содержания участка.

Заключение

Обновлённые нормы законодательства требуют от дачников большего внимания к своим владениям. Теперь собственник отвечает не только за законность сделок, но и за внешний вид участка.