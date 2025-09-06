Дачники в шоке: привычные постройки и доходы оказались вне закона

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила, которые затрагивают владельцев дачных и садовых участков. Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, серьёзно ограничивает возможность распоряжения землёй и постройками, а также вводит запрет на коммерческую деятельность на территории садовых товариществ.

Основные изменения

Теперь собственники не могут продавать землю отдельно от расположенного на ней дома или хозяйственной постройки. Также запрещается делить один дом между несколькими владельцами. Ограничение распространяется на жилые и садовые дома, гаражи и любые хозяйственные постройки.

Кроме того, вводится запрет на организацию садовых участков на землях сельхозназначения и в зонах, где законом не допускается ведение садоводства и огородничества.

Чёткое разграничение понятий

Закон уточняет такие термины, как "садовый земельный участок", "хозяйственные постройки", "имущество общего пользования" и "взносы". Также чётко разграничиваются коллективное и индивидуальное садоводство и огородничество.

Запрет на предпринимательство

Владельцам дачных участков запрещено использовать территорию для ведения бизнеса. Под запрет попадают:

• строительство коммерческих объектов (бань, хостелов, кафе и других);

• оказание платных услуг на участке (например, парикмахерские или массажные кабинеты);

• организация тепличных комплексов или питомников с продажей продукции;

• использование земли под склад или хранение товаров для перепродажи.

Что остаётся разрешённым

Для собственных нужд по-прежнему можно выращивать овощи, фрукты и содержать домашнюю птицу — при условии, что это не мешает соседям. Таким образом, личное подсобное хозяйство сохраняет свои права, если оно не выходит за рамки бытового использования.

Ответственность за нарушения

За несоблюдение закона предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 10 тысяч рублей, для юридических — от 100 тысяч рублей.

Итог

Новые правила направлены на то, чтобы садовые товарищества оставались исключительно местом отдыха и личного хозяйства. Попытки превратить дачу в бизнес-площадку теперь будут караться рублём.