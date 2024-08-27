Ульяновский автомобильный завод начнет производить совершенно новые машины

В ноябре 2024 года компания "Соллерс" начнет производство пикапов Sollers ST6 на заводе УАЗа в Ульяновске. Планируется выпускать 8-10 тысяч автомобилей ST6 и ST8 в год. Также обсуждаются инвестиции в модернизацию завода, на которую в 2023 году выделено 1,5 млрд рублей.

В 2025 году планируется запустить производство критически важных компонентов систем безопасности.

Дополнительно рассматриваются социальные программы и повышение зарплат для сотрудников. Sollers ST6 (модификация китайского JAC T6) уже выпускается во Владивостоке с двумя типами двигателей и в двух комплектациях: Base и Comfort.

Фото: commons.wikimedia.org/Jamshid Nurkulov (Creative Commons Attribution 4.0 International license)