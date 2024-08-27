Ульяновский автомобильный завод начнет производить совершенно новые машины

В ноябре 2024 года компания "Соллерс" начнет производство пикапов Sollers ST6 на заводе УАЗа в Ульяновске. Планируется выпускать 8-10 тысяч автомобилей ST6 и ST8 в год. Также обсуждаются инвестиции в модернизацию завода, на которую в 2023 году выделено 1,5 млрд рублей.
В 2025 году планируется запустить производство критически важных компонентов систем безопасности.
Дополнительно рассматриваются социальные программы и повышение зарплат для сотрудников. Sollers ST6 (модификация китайского JAC T6) уже выпускается во Владивостоке с двумя типами двигателей и в двух комплектациях: Base и Comfort.
Фото: commons.wikimedia.org/Jamshid Nurkulov (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Глава ХДС Мерц предложил ввести ЧС в ФРГ для высылки мигрантов
Фридрих Мерц, лидер ХДС и крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, предложил объявить режим ЧС, чтобы упростить высылку мигрантов. Это предложение прозвучало на встрече Мерца с канцлером Олафом Шольцем.
Член Палаты Конгресса Ли о письме Цукерберга: Штаты скрыли факты
Член Палаты Конгресса Америки Лорел Ли заявила, что власти намеренно скрывают факты и распространяют ложь. В интервью Fox News она прокомментировала письмо Марка Цукерберга, в котором он признал, что на его компанию давили со стороны Вашингтона с целью цензурировать контент.
Диетолог Соломатина: домашний морс наиболее полезен для здоровья
Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе морса, его особенностях и способах приготовления. Она подчеркнула, что наиболее полезным будет домашний морс, в котором отсутствуют искусственные добавки и излишний сахар.
Хирург Зленко: основная операция для коррекции живота после родов — абдоминопластика
Пластический хирург Владимир Зленко рассказал о методах коррекции живота после родов. Основная операция для устранения проблемы — абдоминопластика, которая помогает избавиться от избытка кожи и "выпячивания" прямых мышц живота.