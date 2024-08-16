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Продажи жилья в новостройках "старой" Москвы достигли нового максимума с января прошлого года

"Метриум": в июле в новостройках "старой" Москвы продавалось 52 140 квартир и апартаментов

В июле 2024 года продажи жилья в новостройках "старой" Москвы достигли нового максимума с января 2023 года, составив 52 140 квартир и апартаментов, что на 7,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Рост предложения объясняется стремлением застройщиков расширить ассортимент на фоне падающего спроса. Самое большое количество лотов было предложено в западной, южной и северной частях Москвы, сообщает Газета.Ру.

В Новой Москве, напротив, наблюдается снижение предложения (-0,6% за месяц), что связано с переориентацией покупателей с ограниченным бюджетом на этот район, где девелоперы не увеличивают количество предлагаемых квартир.

Фото: web.archive.org/Александр Спиридонов (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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