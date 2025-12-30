Москва готовит жилой рекорд Европы: новый комплекс в Пресне окажется выше, чем ждут даже фанаты небоскрёбов

Москва готовится к появлению нового архитектурного рекорда, который изменит привычную панораму делового центра. В Пресненском районе планируют построить жилой комплекс высотой 384 метра — его называют самым высоким жилым проектом в Европе. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на РИА Новости и пресс-службу компании "Страна Девелопмент".

Где появится новый небоскрёб

Жилой комплекс разместится в Пресненском районе столицы — на территории будущего района "Сити-2". Площадкой для строительства выбран 2-й Красногвардейский проезд. Именно здесь власти Москвы утвердили архитектурную концепцию нового объекта, уточняется в сообщении девелопера.

Проект задуман как часть развития перспективной зоны, которая должна расширить деловой кластер "Москва-Сити". Визуально комплекс станет одним из ключевых элементов будущего района, а его масштаб будет заметен далеко за пределами Пресни.

Две башни и единый стилобат

"Два высокотехнологичных небоскреба будут иметь от 83 до 96 этажей над землей и пять подземных уровней. Суммарная поэтажная площадь проекта составит более 280 тысяч квадратных метров", — рассказали в компании.

Инфраструктура: офисы, досуг и парковка

По информации девелопера, жилой комплекс будет включать не только квартиры, но и крупный набор сопутствующих объектов. В составе проекта предусмотрены бизнес-центр, культурные и досуговые пространства, а также коммерческая инфраструктура. Дополнительно заявлен подземный паркинг, что особенно важно для района с высокой плотностью строительства.