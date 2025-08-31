Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:11

Ремонт "под ключ" уходит с рынка: почему новостройки всё чаще продают без отделки

Эксперты отметили снижение спроса на меблированные квартиры в столичных новостройках

В столичном рынке новостроек наблюдается заметный тренд — доля квартир с готовой отделкой стремительно сокращается. Если ещё год назад почти треть предложений приходилась на жильё с ремонтом "под ключ", то теперь эта цифра снизилась почти вдвое.

Меньше готовых вариантов

По данным аналитиков CORE.XP, во втором квартале прошлого года квартиры с отделкой составляли 31% предложения. К марту текущего года доля упала до 26%, а к июлю достигла всего 18%.

"Отказ от отделки был необходим для снижения стоимости покупки в связи с падением спроса, удорожанием материалов и дефицитом рабочей силы", — пояснила руководитель направления жилой недвижимости CORE. XP Екатерина Ломтева.

Одновременно выросло количество лотов без отделки — с 44% до 58%. Сегмент white box (черновая отделка) остался на прежнем уровне — около 24%.

Что с меблированными квартирами

Похожая ситуация сложилась и с жильём, где застройщики предлагали не только чистовой ремонт, но и мебель. Сегодня такие варианты встречаются всё реже, хотя найти их всё же можно. В то же время некоторые комплексы по-прежнему полностью ориентированы на сдачу квартир с готовым ремонтом.

Сколько стоит отделка у застройщика

Заметно изменился и ценовой разрыв между квартирами с ремонтом и без. Например, в новом жилом комплексе в Красногорске студия площадью 24,4 кв. м стоит 5,2 млн рублей без отделки. Та же квартира, но с готовым ремонтом, обойдётся уже в 6,3 млн. При этом срок сдачи у обоих вариантов одинаковый — третий квартал 2028 года.

Таким образом, на фоне роста цен на строительные материалы и снижения покупательской активности застройщики всё чаще отказываются от "чистового" формата. А покупателям приходится выбирать: сэкономить на черновом варианте и делать ремонт самостоятельно или переплатить за готовое жильё.

