Снег под бой курантов: новогодняя ночь в столичном регионе будет по-настоящему зимней

Новогодняя ночь в Москве и Подмосковье пройдёт в условиях полноценной зимы — со снегом, морозом и пониженным атмосферным давлением. Погодный сценарий на конец декабря и начало января уже просматривается достаточно чётко и будет формироваться под влиянием атлантических циклонов и арктических воздушных масс. Об этом в беседе с изданием MosTimes рассказала метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Какой будет погода в последние дни декабря

По словам специалиста, до конца года столичный регион будет находиться в зоне пониженного атмосферного давления. Одновременно в Центральную Россию начнёт поступать холодный арктический воздух, что и определит зимний характер погоды.

"Мы будем находиться до первого числа включительно в области пониженного атмосферного давления с холодным арктическим воздухом. Поэтому до тридцать первого декабря, может быть, и даже до первого января сохранится погода облачная, со снежком различной интенсивности, от небольшого до умеренного", — рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

Снегопады, по её словам, будут носить не экстремальный, но устойчивый характер, формируя снежный покров к праздничным дням.

Температура ниже нормы

Понижение температуры станет постепенным, но заметным. Как отметила синоптик, особенно активное похолодание ожидается 30 декабря, когда температурный фон начнёт быстро снижаться как ночью, так и днём.

"В течение суток тридцатого числа понижение температуры будет более активным. В Москве минус шесть-одиннадцать градусов. Дневная температура тридцать первого и первого января минус десять-пятнадцать, чуть ниже климатической нормы где-то на два-три градуса", — добавила Татьяна Позднякова.

Таким образом, новогодние сутки окажутся холоднее привычных средних значений, но без экстремальных морозов.

Комфортная зима для праздников

Несмотря на похолодание, метеоролог считает погоду вполне благоприятной для отдыха и прогулок. Мороз в сочетании со свежим снегом создаст классическую зимнюю атмосферу без опасных погодных явлений.

"Надо приготовиться одеваться потеплее на Новый год зато будем идти по свежему снежку, которые будет хрустеть под ногами. Главное одеваться по-зимнему", — посоветовала синоптик.

По её оценке, при правильной экипировке погодные условия не станут препятствием для праздничных мероприятий на открытом воздухе.