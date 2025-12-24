Новый год на ТВ начался утром: "Иронию судьбы" поставили в эфир раньше салатов и хлопушек

Новый год на российском телевидении в этот раз начнётся раньше, чем многие успеют нарезать салаты: главный праздничный фильм страны "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" поставили в эфир утром. Об этом сообщает РБК Life, изучивший сетку праздничных эфиров крупнейших вещателей. В ночь с 31 декабря на 1 января зрителей ждут привычные "огоньки" и новогодние концерты, но в расписании заметно больше марафонов — от дискотек нон-стоп до сериалов и ремейков классики, ориентированных на молодую аудиторию.

"Первый канал": юбилейный формат и прямой "Щелкунчик"

"Первый канал" встречает Новый год со своим традиционным шоу "Новогодняя ночь", которое стартует в 21:10. Ведущими программы станут Яна Чурикова, Максим Аверин, Юлианна Караулова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Юлия Барановская, Николай Цискаридзе и Константин Панюшкин. По словам главного продюсера музыкальных и развлекательных программ канала Юрия Аксюты, программа остаётся такой же устойчивой традицией, как салат оливье или "Ирония судьбы" на экране, а в этом году у вещателя появился отдельный повод — 30-летие "Первого".

РБК Life отмечает, что зрителям обещают путешествие по танцевальным хитам последних лет и главные песни уходящего года. В эфире заявлены Надежда Кадышева, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Shaman, Баста, Сергей Жуков, Стас Михайлов, Валерия и другие артисты. Среди отдельных номеров — "Валенки" в исполнении Пелагеи и победительницы последнего "Голос. Дети" Маши Никулиной, а также дуэт Вани Дмитриенко и Анны Пересильд.

"Россия 1": утренняя "Ирония судьбы" и "Огонёк" после полуночи

Главный телесимвол Нового года — "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" — в этом году показывает "Россия 1", причём в необычное время: фильм стартует в 11:30. Далее в дневной сетке — "Джентльмены удачи" и "Бриллиантовая рука", а к вечеру выходит самый кассовый российский проект — "Чебурашка", после которого запланирован спецэпизод "Чебурашка. Новый год".

Новогоднюю ночь канал традиционно предлагает встречать с "Новогодним голубым огоньком" на Шаболовке, который начинается сразу после обращения президента в полночь. По данным РБК Life, состав участников практически совпадает с конкурирующими шоу: в эфире ожидаются Григорий Лепс, Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Николай Басков, Shaman, Филипп Киркоров, Лев Лещенко и другие звёзды.

"ТВ Центр" и "Рен ТВ": концерт "Год конём" и марафон "Ретро FM"

Праздничная программа "ТВ Центра" стартует в 11:40 с проекта "Наша смешная жизнь. С Новым годом!", где будут сценки и номера с участием Ефима Шифрина, Валерия и Александра Пономаренко, дуэта KOBLIKOFF, Евгения Петросяна и других артистов. На 13:00 поставлена комедия Андрея Носкова "Мужчина к Новому году", а вечером начинается юмористический концерт "Дед Мороз и год конём".

С 22:55 канал запускает дискотеку "Хорошие песни", участие в которой примут Надежда Бабкина, Вадим Казаченко, Виктор Салтыков, Катя Лель, Кай Метов, Натали, Алиса Мон, Александр Олешко и другие. Шоу продлится всю ночь, прерываясь на поздравления мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина.

На "Рен ТВ" новогодний канун пройдёт в компании Шерлока Холмса и доктора Ватсона: с раннего утра в эфире идут все части фильма Игоря Масленникова с Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Начиная с 20:00, канал включит многочасовой марафон фестиваля "Легенды "Ретро FM" с участием Arabesque, Boney M, C. C.Catch, Ottawan, а также Валерия Леонтьева, Татьяны Булановой, Игоря Николаева, Наташи Королёвой и других.

ТНТ и СТС: ставка на ремейки и "Уральские пельмени"

ТНТ собирает свои новогодние хиты с дневного времени. Праздничный эфир начинается в 12:50 со спецвыпуска "Однажды в России", после чего канал покажет ремейки отечественной классики — "Самоиронию судьбы!", "Иван Васильевич меняет всё" и "Небриллиантовую руку". В 20:30 выходит новинка ТНТ — "Невероятные приключения Шурика" с участием Тимура Батрутдинова, Михаила Галустяна, Павла Деревянко, Ирины Горбачёвой, Димы Билана, Ольги Бузовой и других. Перед обращением президента в эфире также будет традиционный выпуск Comedy Club.

СТС, по данным РБК Life, делает ставку на "Уральские пельмени": весь день и всю ночь с 31 декабря на 1 января канал покажет шоу в новогоднем антураже. Зрители увидят два новых праздничных выпуска — "Шампанский стыд" и "География пельменей. Лапландия", а также привычную для канала непрерывную линейку выпусков, рассчитанную на семейный просмотр.

НТВ, "Мир", детский эфир и музыкальная молодёжь

НТВ предлагает зрителям "Новогоднее новоселье", снятое в новом телекомплексе. Как обещает вещатель, звезды и сотрудники канала станут героями историй, включая поиски студии шоу "Маска" и встречи по пути в "Секрет на миллион". "Мир" делает ставку на музыку: канал покажет дискотеку от "Авторадио", которая продлится весь день и всю ночь, а утром продолжит эфир мюзиклом "Новогодние приключения Маши и Вити".

Детский канал "Карусель" предложит "Снежную новогоднюю ночь" в атмосфере Кремлёвского дворца с участием Татьяны Куртуковой, Dabro, Viki Show, Миланы Филимоновой, Камиля KiKiDO и других. "Музыка Первого" сразу после обращения президента представит шоу "SnowПати'26", ориентированное на молодую аудиторию: среди участников заявлены Джиган, Amirchik, Artik & Asti, Хабиб, Gayazov$ Brother$ и многие другие.