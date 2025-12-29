Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© flickr.com by Alexander Plushev is licensed under Attribution 2.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:48

Музыка ушла, остался шум: что случилось с новогодними программами

Новогодние телешоу утратили праздничную ценность — музыкальный критик Соседов

Новогодние телевизионные программы, которые десятилетиями считались неотъемлемой частью праздника, утратили культурную и эмоциональную ценность. По мнению музыкальных критиков, причина заключается не в отсутствии новых артистов, а в исчезновении песен, способных пережить один сезон и остаться в памяти зрителей. Об этом заявил журналист и музыкальный критик Сергей Соседов в эфире Pravda.Ru.

Потеря музыкального содержания

Сергей Соседов считает, что современные новогодние телеэфиры больше не выполняют своей ключевой функции — не формируют у зрителей праздничного настроения через музыку. По его словам, проблема кроется не в однообразии исполнителей, а в качестве самих композиций, которые звучат в эфире.

Критик отмечает, что песни стали вторичными, однотипными и лишёнными художественной глубины. Они не обладают ни мелодической выразительностью, ни сюжетной оригинальностью, из-за чего не вызывают эмоционального отклика и быстро забываются.

"В этом все дело, что нет песен, а то, что нет новых лиц на телевидении или их очень мало, это уже другой разговор. Песни часто неинтересные, не того уровня, не того масштаба, вторичные в музыкальном плане, банальные по сюжету, все время какая-то любовь, просто чушь, банальная такая чушь. Просто нет красивых песен", — сказал журналист и музыкальный критик Сергей Соседов.

Деградация праздничных форматов

По мнению Соседова, упадок музыкального наполнения напрямую повлиял и на знаковые телевизионные форматы, которые раньше ассоциировались с Новым годом. Программы, некогда задававшие тон празднику, сегодня, по его оценке, утратили смысл и превратились в формальность.

Даже редкие удачные композиции, которые всё ещё появляются в эфире, не способны изменить общую картину. Они теряются в потоке проходных номеров и не получают шанса стать по-настоящему значимыми для аудитории.

"Песня года" без песен

Отдельно критик высказался о статусе одного из самых известных музыкальных проектов. По его словам, современные выпуски программы больше не соответствуют своему названию и не отражают вкусы и ожидания зрителей.

"Это никакая не "Песня года", это чистая профанация, как я говорю, понты. Песен-то нет там любимых вообще, там только какие-то странные песни, чаще новые песни, которых вообще никто не слышал. Хороших песен там звучит раз-два и обчелся, может быть, две-три песни", — отметил Сергей Соседов.

Утрата долгосрочной ценности

Соседов подчёркивает, что главная проблема заключается в отсутствии музыкального наследия. Современные новогодние эфиры не создают песен, которые могли бы жить годами и становиться частью коллективной памяти, как это было раньше.

По его оценке, без качественного музыкального материала телевизионные праздники теряют смысл и превращаются в фоновый контент, лишённый культурного значения.

