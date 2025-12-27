Голубой огонёк погас: праздничный экран — больше не символ общего Нового года и тёплой ночи

Новогодняя телевизионная ночь постепенно теряет статус обязательного ритуала для значительной части аудитории. Всё больше россиян отказываются от праздничных шоу, предпочитая другие форматы досуга или вовсе обходясь без экрана. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведённого аналитиками медиахолдинга Rambler&Co.

Исследование фиксирует не просто колебания интереса, а устойчивый сдвиг в отношении к традиционным телепрограммам. При этом само телевидение пока не исчезает из новогоднего вечера, но его роль заметно меняется.

Половина аудитории уходит от экранов

Согласно данным опроса, 50 процентов россиян не планируют смотреть новогодние телешоу. Среди тех, кто сохраняет интерес к этому формату, лидируют классические программы на федеральных каналах — их выбирают 31 процент респондентов. Именно они остаются основой праздничного телепредложения.

Альтернативные форматы пользуются заметно меньшим спросом. Нарезки старых "огоньков" в социальных сетях, проекты независимых интернет-студий и стримы блогеров суммарно привлекают лишь 4 процента аудитории. Это указывает на ограниченный потенциал цифровых замен традиционного телевидения именно в новогоднюю ночь.

Телевизор как фон для праздника

Даже среди тех, кто включает праздничные программы, большинство не воспринимают их как самостоятельное зрелище. Новогодний эфир чаще используется в качестве фонового сопровождения застолья и общения, а не как объект сосредоточенного внимания.

Почти 25 процентов респондентов признались, что смотрят шоу фрагментарно, выбирая отдельные номера или выступления конкретных артистов. Полностью от начала до конца новогоднюю передачу готовы посмотреть лишь 10 процентов зрителей, и ещё столько же предпочитают отложить просмотр записи на более позднее время.

Традиция без эмоций

Для 55 процентов участников опроса включение телевизора в новогоднюю ночь по-прежнему связано с ощущением традиции и соответствующим эмоциональным фоном. Однако для 37 процентов этот ритуал уже не вызывает ярких чувств, оставаясь скорее привычным действием, лишённым особого смысла.

Радость от появления на экране знакомых артистов испытывают только 6 процентов респондентов. Ещё меньшая доля — 2 процента — объясняет просмотр чувством сопричастности и убеждённостью, что подобные программы "смотрят все". Эти показатели подчёркивают, что коллективный эффект новогоднего телевидения заметно ослаб.