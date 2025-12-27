Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Футуристическая концепция празднования Рождества
Футуристическая концепция празднования Рождества
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Россия
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 11:36

Голубой огонёк погас: праздничный экран — больше не символ общего Нового года и тёплой ночи

Половина россиян отказалась от просмотра новогодних телешоу — аналитики

Новогодняя телевизионная ночь постепенно теряет статус обязательного ритуала для значительной части аудитории. Всё больше россиян отказываются от праздничных шоу, предпочитая другие форматы досуга или вовсе обходясь без экрана. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведённого аналитиками медиахолдинга Rambler&Co.

Исследование фиксирует не просто колебания интереса, а устойчивый сдвиг в отношении к традиционным телепрограммам. При этом само телевидение пока не исчезает из новогоднего вечера, но его роль заметно меняется.

Половина аудитории уходит от экранов

Согласно данным опроса, 50 процентов россиян не планируют смотреть новогодние телешоу. Среди тех, кто сохраняет интерес к этому формату, лидируют классические программы на федеральных каналах — их выбирают 31 процент респондентов. Именно они остаются основой праздничного телепредложения.

Альтернативные форматы пользуются заметно меньшим спросом. Нарезки старых "огоньков" в социальных сетях, проекты независимых интернет-студий и стримы блогеров суммарно привлекают лишь 4 процента аудитории. Это указывает на ограниченный потенциал цифровых замен традиционного телевидения именно в новогоднюю ночь.

Телевизор как фон для праздника

Даже среди тех, кто включает праздничные программы, большинство не воспринимают их как самостоятельное зрелище. Новогодний эфир чаще используется в качестве фонового сопровождения застолья и общения, а не как объект сосредоточенного внимания.

Почти 25 процентов респондентов признались, что смотрят шоу фрагментарно, выбирая отдельные номера или выступления конкретных артистов. Полностью от начала до конца новогоднюю передачу готовы посмотреть лишь 10 процентов зрителей, и ещё столько же предпочитают отложить просмотр записи на более позднее время.

Традиция без эмоций

Для 55 процентов участников опроса включение телевизора в новогоднюю ночь по-прежнему связано с ощущением традиции и соответствующим эмоциональным фоном. Однако для 37 процентов этот ритуал уже не вызывает ярких чувств, оставаясь скорее привычным действием, лишённым особого смысла.

Радость от появления на экране знакомых артистов испытывают только 6 процентов респондентов. Ещё меньшая доля — 2 процента — объясняет просмотр чувством сопричастности и убеждённостью, что подобные программы "смотрят все". Эти показатели подчёркивают, что коллективный эффект новогоднего телевидения заметно ослаб.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зарплаты в авиации и космическом транспорте превысили 215 тыс рублей — экономисты сегодня в 11:07
Пока одни считают копейки, другие ловят деньги: две сферы живут в другой зарплатной реальности

В октябре сразу две отрасли в России вышли за предел 200 тысяч рублей средней зарплаты. Какие сферы оказались в лидерах и как выглядит общая картина доходов.

Читать полностью » Пункты обогрева и питания открыли в Ленинском районе Владивостока — администрация Владивостока сегодня в 6:29
Ночь без света и временное убежище: где во Владивостоке можно согреться и зарядить телефон

Во Владивостоке для жителей Ленинского района, оставшихся без света, открыли пункты обогрева, питания и зарядки телефонов.

Читать полностью » Доля рублевых вкладов россиян достигла рекордных 94,5% — Банк России сегодня в 6:29
Банковские счета без заграничного акцента: как россияне переписали правила хранения денег

Доля рублевых вкладов россиян достигла рекордных 94,5% — граждане массово отказываются от валютных сбережений.

Читать полностью » В Петропавловске-Камчатском ввели усиленный режим уборки снега — Камчатка Сегодня сегодня в 6:29
Белый декабрь Камчатки: техника работает, чтобы не остановились экстренные службы

В Петропавловске-Камчатском из-за сильных снегопадов на расчистке дорог задействовали более 80 единиц техники, приоритет — движение экстренных служб.

Читать полностью » В Краснодарском крае зафиксировали 414 ДТП с пьяными водителями за 11 месяцев — ГАИ сегодня в 5:31
Когда праздник выходит на трассу: какие регионы чаще сталкиваются с нетрезвым вождением

Краснодарский край возглавил антирейтинг регионов по числу ДТП с пьяными водителями, несмотря на общее снижение таких аварий в России.

Читать полностью » В Омске запускают переработку использованной одноразовой посуды с 2026 года — ТАСС вчера в 17:29
Свалки могут потерять главный пластик: стало известно, когда в России начнут перерабатывать одноразовую посуду

В Омске в 2026 году планируют запустить уникальную линию переработки одноразовой посуды, которая преобразует мусор в сырьё для новых изделий.

Читать полностью » Проезд в метро Петербурга может подорожать до 95 рублей с 1 января 2026 года — Фонтанка вчера в 14:54
Проезд в Петербурге готовят к новому скачку — цифры уже обсуждают

Власти Петербурга рассматривают новое повышение тарифов на транспорт: жетон в метро может подорожать до 95 рублей.

Читать полностью » Сильный ветер и снег накрывают Кубань в конце декабря — Центр ЧС Кубани вчера в 14:20
Кубань входит в опасный коридор: погода готовит региону несколько тяжёлых дней

Сильный ветер, снег и гололедица ожидаются на Кубани в конце декабря. Экстренные службы предупредили о рисках для дорог и инфраструктуры.

Читать полностью »

Новости
Происшествия
Ущерб от пожаров в России превысил 20 млрд рублей за год — МЧС
Экономика
Владельцам домов в СНТ предложили платить 70% тарифа за свет — Леонид Слуцкий
ЦФО
Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь — МВД
Авто и мото
Покупатели в России стали чаще выбирать подержанные авто у дилеров — эксперты рынка
Россия
Ряд законов и изменений вступит в силу в России с 1 января 2026 года — власти
Авто и мото
Китайские автомобили в Москве потеряли стекла при обогреве — автомобилисты
Экономика
Италия поставила в Россию товары и сладости на 300 млн евро за год — Винченцо Трани
Экономика
Контроль банковских переводов в России усилят с 2026 года — Шедько экономист
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet