Предновогодняя гонка началась: ёлочные базары в Москве открылись

В Москве сезон предновогодней торговли выходит на финишную прямую: в городе одновременно заработали сотни точек, где можно выбрать живую ель и сразу унести её домой. Об этом сообщает INTERFAX. RU со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг столицы.

Сколько площадок и до какого числа они работают

В Москве начали работать более 250 ёлочных базаров. Их планируется держать открытыми до 31 декабря, чтобы покупатели могли выбрать дерево ближе к празднику и не хранить его дома слишком долго.

В департаменте торговли и услуг уточняют, что на таких площадках представлены не только ели. Ассортимент включает и другие хвойные варианты, что расширяет выбор для тех, кто ищет дерево меньшего размера или предпочитает альтернативу классической ели.

Что продают и откуда везут деревья

"В этом году в ассортименте представлены отечественные ели из Пермского края, Кировской области, Республики Башкирия. Кроме традиционных хвойных деревьев на базарах будет продаваться сосна и лапник", — сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Где искать ближайший базар

Адреса ёлочных базаров размещены на интерактивной карте на портале zima. mos.ru. Этот инструмент позволяет быстро проверить, какие площадки находятся рядом, и выбрать удобный маршрут.

Больше всего точек предусмотрено в Юго-Западном административном округе. Далее по числу площадок следуют Западный и Северный административные округа, что отражает распределение торговой инфраструктуры по городу.