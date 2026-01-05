Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:11

Новый год перепутал все привычные маршруты: этот волшебный город стал главным магнитом для россиян

Стамбул возглавил рейтинг зарубежных направлений у россиян на Новый год — OneTwoTrip

Новогодние каникулы для многих россиян вновь стали временем поездок, однако география путешествий показала как устойчивые предпочтения, так и заметные сдвиги. Лидеры спроса остаются прежними, но доля зарубежных направлений продолжает расти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Внутренние направления: столица сохраняет лидерство

Самым популярным городом для новогодних поездок внутри страны традиционно стала Москва. На столицу пришлось 20,4% всех бронирований отелей на праздничный период.

Второе место занял Санкт-Петербург с долей 16,1%. Также в число востребованных российских направлений вошли Казань (4,4%), Адлер (4%) и Эсто-Садок (3,4%).

Зарубежные поездки и рост интереса к ним

Среди иностранных направлений лидером стал Стамбул. Его доля составила 8,6% от общего числа бронирований отелей за рубежом. Город сохраняет привлекательность благодаря сочетанию доступных цен, мягкого климата и широкой маршрутной сети.

Кроме того, россияне активно бронировали жильё в Дубае (3,9%), Минске (3,8%), Ереване (2,7%) и Париже (2,5%). В OneTwoTrip подчеркнули, что в этом году доля зарубежных направлений выросла и достигла 35%, тогда как 65% путешественников предпочли остаться в пределах России.

Как россияне проводят зимние каникулы

Согласно опросу сервиса, 40% респондентов проводят новогодние праздники дома, не планируя поездок. При этом 31% участников опроса собирались отправиться в путешествие: 21% — по России, остальные — за границу. Ещё 11% сообщили, что в праздничные выходные продолжают работать.

